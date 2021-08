La Secretaría de Educación Pública (SEP), dio a conocer que se encuentra lista para el regreso a clases en agosto 2021; según la autoridad federal, el retorno a las aulas contará con medidas estrictas sanitarias para garantizar la salud de los niños, niñas y adolescentes.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el próximo lunes 30 de agosto se reanudarán las clases presenciales con el inicio del ciclo escolar 2021-2022, a pesar de que algunos estados de la República Mexicana se encuentren en semáforo rojo, ya que se considerará una actividad esencial.

Dos estados rechazaron el regreso a las clases presenciales y seguirán en modalidad remota: Nuevo León y Michoacán.

¿Qué dijo la SEP del regreso a clases?

Las clases inician el próximo lunes 30 de agosto

No será obligatoria la asistencia en el regreso a clases presenciales, destacó la Secretaría de Educación Pública, por lo que no habrá ninguna consecuencia, si se decide no enviar a los niños.

Tampoco será obligatorio adquirir útiles escolares adicionales a los ya utilizados en la educación a distancia desde casa y uniformes escolares, debido a la situación económica en la que se encuentran las familias por la pandemia, los niños podrían asistir a la escuela con cualquier ropa, con la opción de comprar los uniformes.

Un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que los tutores deberán inscribir o reinscribir a sus hijos en el nivel y grado educativo que les corresponda. Esto con el objetivo de evitar la deserción escolar.

Cuando se incorporen de manera presencial se les realizará un examen diagnóstico para conocer su nivel de aprendizaje.

¿Cómo será el regreso a clases en agosto?

El regreso a clases presenciales es voluntario

Aunque el regreso voluntario a las clases presenciales será al tiempo que inicia el ciclo escolar 2021-2022, los menores deberán estar inscritos en el grado o nivel respectivo, para no ser considerados como un caso de abandono o deserción escolar.

El gobierno federal plantea nueve recomendaciones para promover y ayudar a la seguridad, salud e higiene para un regreso responsable y ordenado, mismas que se darán a conocer mediante la Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas:

Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas de los tipos básico, medio superior y superior, que deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera.

Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón.

Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial.

Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca.

Mantener la sana distancia.

Dar mayor uso a los espacios abiertos.

Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar.

Avisar inmediatamente a las autoridades competentes en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV-2.

Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD "Retorno Seguro", en climss.imss.gob.mx.

Calendario del regreso a clases 2021

Calendario escolar de la SEP del ciclo escolar 2021-2022

Según el calendario escolar, el ciclo 2021-2022 para el nivel básico iniciará el 30 de agosto del 2021 y concluirá el 28 de julio de 2022.

Conforme a lo publicado en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el periodo de inscripciones y reinscripciones se llevará a cabo del 16 de agosto al 10 de septiembre.

La SEP establece que los días en que habrá suspensión de labores docentes serán el 16 de septiembre, 1, 2 y 15 de noviembre próximos; y el 6 de enero, 7 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo de 2022.

Entrega de boletas

La entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores se realizará el 24, 25, 29 y 30 de noviembre de 2021; 28, 29, 30 y 31 de marzo de 2022 y 25, 26, 27 y 28 de julio del mismo año.

Habrá tres periodos vacacionales: serán diez días hábiles para invierno del 20 al 31 de diciembre, diez para Semana Santa del 11 al 22 de abril del 22, y el periodo de verano que contempla al menos 20 días a partir del 29 de julio del 2022, su conclusión se dará a conocer hasta la publicación oficial del calendario escolar 2022-2023.

Ahora como padre de familia o tutor conoces más sobre el regreso a clases en agosto 2021 y podrás tomar la decisión si llevar o no a los niños a la escuela de manera presencial.

