Regreso a clases: ¿Pueden reprobar a los alumnos que no vayan a la escuela?

El regreso a clases presenciales en México está programado para el próximo lunes 30 de agosto. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) el regreso a las aulas será voluntario por lo que los maestros no pueden reprobar a los alumnos que no acudan a las escuelas.

Tal como hemos informado en La Verdad Noticias, alumnos de niveles básicos de educación, es decir de preescolar, primaria y secundaria, regresarán a clases el 30 de agosto, sin embargo ante el repunte de casos de COVID-19 los padres de familia se han alarmado y no quieren enviar a sus hijos a la escuela.

Por otro lado, los tutores temen que al no acudir a las aulas los estudiantes reciban castigos o represalias que puedan afectar sus calificaciones. Recordemos que la mayoría de padres de familia rechazan las clases presenciales.

Regreso a clases es voluntario

No habrá castigo para los estudiantes que no acudan a clases

Por lo anterior la SEP indicó que se aplicarán varias medidas de seguridad e higiene para un regreso seguro a las clases presenciales con el fin de reducir los contagios y el temor entre la población, además aseguró que pese a ello no es obligatorio que los padres manden a sus hijos a la escuela, pues la SEP reiteró que se trata de un regreso voluntario.

Los tutores que decidan no enviar a los estudiantes a las aulas deberán presentar una carta firmada que describa los motivos que tienen para que los estudiantes no acudan a clases presenciales. Una vez que dicha carta llegue a la institución, los maestros no podrán realizar ninguna sanción, ni en la calificación, ni en la asistencia de los alumnos, por lo que si lo prefieren los menores podrán seguir cursando la escuela a distancia.

¿Cómo serán las clases presenciales 2021?

El regreso a clases está programado para el 30 de agosto

El regreso a clases presenciales en México para este ciclo escolar 2021-2022 será bajo un modelo híbrido o semipresencial, por lo que los estudiantes tendrán la oportunidad de llevar a cabo una parte del aprendizaje en casa y otro en las aulas. Los alumnos que se queden en casa podrán tomar clases mediante plataformas virtuales como Zoom, las cuales se utilizarán de manera paralela mientras los maestros imparten las clases presenciales en las aulas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado de las noticias de hoy!