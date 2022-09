Reglamento SEP: ¿Es obligatorio que alumnos participen en la ceremonia cívica?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el nuevo reglamento escolar obligatorio para el ciclo escolar 2022-2023 en educación básica en el que señala que directores y maestros no podrán negar ingreso a las escuelas a los alumnos por su apariencia y además deberán respetar sus creencias incluida su participación en las ceremonias cívicas, y en La Verdad Noticias te contamos los detalles.

El nuevo documento presentado por la autoridad educativa señala que no se podrá negar el acceso a la educación a los menores por llevar el cabello largo o pintado, por hacerse tatuajes, por pertenecer a tribus urbanas, por sus creencias religiosas o por su identidad sexo-genérica.

Las escuelas no pueden negar la entrada a los estudiantes por no traer corte de pelo “apropiado”, algo ajeno a la disciplina escolar pues hay libertad de escoger la apariencia personal, indicó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

¿La ceremonia cívica escolar no es obligatoria según el reglamento SEP?

Estudiantes de educación básica.

El nuevo reglamento escolar indica que los alumnos no podrán ser discriminados y que los directores y maestros deberán respetar sus creencias y comportamientos. En ese sentido, no se les podrá prohibir el ingreso por pertenecer a tribus urbanas o por no participar en ceremonias cívicas contrarias a sus creencias religiosas.

Respecto a los punk, darketos, metaleros, rastas, raperos o skatos, la CEDH dejó en claro que se trata de tribus urbanas que reflejan las tensiones y ansiedades de la juventud ante los cambios drásticos de vida. Por lo que enfatizó que nadie puede discriminarlos por su apariencia o comportamiento.

El nuevo reglamento fue presentado por la secretaría estatal de Educación, Yarabí Ávila González, y estará vigente de manera obligatoria en todas las escuelas de educación básica de Michoacán. De momento, dos son los estados que han modificado el reglamento para el ciclo escolar 2022-2023, aunque la orden de la Comisión de Derechos Humanos y el Conapred de respetar la personalidad de los estudiantes aplica para todo el país.

Calendario escolar 2022-2023 SEP

Estudiantes en el ciclo escolar 2022-2023.

El calendario escolar 2022-2023 de la SEP dio inicio el pasado 29 de agosto con el regreso a clases presenciales y concluirán el 26 de julio de 2023. A lo largo del ciclo escolar se establecen 14 puentes y dos periodos de vacaciones. Como dimos a conocer previamente, los cambios en el reglamento escolar aplicarán de manera oficial únicamente en Veracruz y Michoacán, aunque la orden del CONAPRED aplica para todas las escuelas del país.

