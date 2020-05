Registra Puebla el peor día de Covid-19; pide Barbosa quedarse en casa

De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado de Puebla, la entidad registró el peor día de la pandemia de Covid-19, con 63 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, con los que suman 972 personas contagiadas y 207 muertos por este virus desde que inició la pandemia.

Casos de Covid-19 en Puebla

Jorge Humberto Uribe Téllez, secretario de Salud de Puebla, detalló que los casos se han detectado en 85 municipios, pero el 67 por ciento de todos los pacientes se encuentran en la zona metropolitana.

De los 63 nuevos casos, 45 fueron detectados en la zona metropolitana de Puebla.

La capital de Puebla es el municipio con más casos de Covid-19 con 555; le sigue San Andrés Cholula con 49; Izúcar de Matamoros con 32; San Martín Texmelucan con 20; Huejotzingo y San Pedro Cholula con 19; Tehuacán con 17; y Atlixco con 16. El resto de los municipios del estado tienen menos de una decena de pruebas confirmadas.

De los 972 personas contagiadas de Covid-19, 338 están hospitalizados y de estos, 74 de se encuentran en situación crítica en el área de terapia intensiva. En el sector público hay 271 personas internadas, destaca que 113 en hospitales de la Secretaría de Salud y 106 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); mientras que en los privados hay 67 internados.

Pide Miguel Barbosa quedarse en casa durante los próximos días

Tras presentarse las cifras actualizadas de Covid-19, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a la población a quedarse en casa durante los próximos días para evitar que los contagios sigan aumentando y no saturar los hospitales, pues advirtió que de seguir con el ritmo de vida que llevan actualmente, el 20 días todos los servicios colapsarían.

“Estamos en plena cresta de la pandemia Covid, hoy los reportes del laboratorio público y de laboratorios privados confirmados en laboratorios públicos nos arrojaron 63 nuevos casos de contagio, 63, es una curva muy alta (…) esto es resultado del comportamiento social que hemos sugerido y exhortado se corrija”, expuso.

Este #10DeMayo no olvidemos que el distanciamiento social es fundamental para cuidar de todas y todos.

A un día del 10 de mayo, Barbosa Huerta pidió a las familias no caer en inconsistencias, mantener su confinamiento y evitar aglomeraciones en el Día de las Madres, ya que un relajamiento en el comportamiento social repercute en el incremento de contagios de Covid-19, como sucedió recientemente con el 30 de abril, Día del Niño.

“La mejor forma de festejar a nuestras madres es cuidándolas, que no caigamos otra vez en la inconsciencia de lo que ya se hizo y que ya repercutió, ayúdenme a escribirlo en sus portales, créanme que yo sí tengo que hablar clarito a la gente porque no hablarles claro de las cosas implica pensar de parte de ellos que las cosas van a caminar solas y no van a caminar solas”, dijo.

Miguel Barbosa señaló que pese al incremento exponencial de casos, todavía hay espacio para atender a enfermos de Covid-19 en todos los hospitales habilitados para este fin, pues ningún nosocomio está lleno, pero sí presionado.