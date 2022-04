Reforma Eléctrica: Morena busca consulta popular contra diputados “traidores”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que promoverán una Consulta Popular para que el pueblo decida si denuncian o no “por traición a la patria” a los 223 diputados que votaron en contra de la Reforma Eléctrica.

"Vamos a iniciar esta consulta y el pueblo de México va a decidir si nosotros retomamos la denuncia que hizo nuestro presidente en 2014 o presentamos ahora nosotros una nueva denuncia en contra de estos 223 traidores”, indicó el líder morenista.

“Que se hagan responsables de sus actos y que rindan cuentas a la historia de nuestro país” expresó Mario Delgado al clausurar el Festival por la Soberanía Nacional, a un costado de la Alameda Central de la Ciudad de México.

Reforma Eléctrica y traición a la patria

En el acto, Delgado leyó el artículo 123 de código penal, en el que se establece que “se impondrán penas de prisión de 5 a 40 años, y multas de hasta 50 mil pesos, al mexicano que cometa traición a la patria, realizar actos contra la independencia y soberanía de la nación”.

El líder morenista señaló que la patria es la madre de todos los mexicanos, por lo que los opositores “no tienen madre”. “¿Qué hicieron al votar en favor de las empresas extranjeras? Traicionaron a México”, insistió.

“Nuestra madre es la patria, ellos no tienen madre porque son traidores a la patria. Y miren, de preferencia no vayan, pero si van a visitar las casas de campaña de estos traidores, llévenles banderitas, no rayen, para que les recuerden que hay mucho pueblo y que la historia no perdona”

Colocan paredón de “diputados traidores”

En el evento fue colocado un paredón con los rostros de los legisladores que rechazaron la iniciativa presidencial. Al respecto, Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, consideró que a los “traidores” se les debe “fusilar” de manera pacífica.

“El peor precio es el repudio del pueblo de México, ¿con qué cara se van a presentar en sus estados? ¿Con qué cara van a ir a tocar puertas? Por eso celebro que se haya puesto este paredón, para que el pueblo, con sus plumas y con sus lápices, los fusile de manera pacífica”.

