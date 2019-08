Refinería Dos Bocas dará estabilidad financiera: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al rendir un informe del estado que guarda la paraestatal Pemex en su reciente gira por su natal Tabasco, destacó que la dejaron totalmente saqueada y endeudada las anteriores administraciones; es decir, “en bancarrota”. Por fortuna, puntualizó con la construcción de la refinería de Dos Bocas se logrará revertir la importación de energéticos y sobre todo generar empleo y mejorar la economía de la región.

Sobre el tema la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, dio a conocer, desde Tabasco, que ya se cuenta con todos los permisos para llevar a cabo la construcción de la refinería de Dos Bocas, en la que se tiene un avance de la mitad del terreno para iniciar con la compactación.

Resaltó que Pemex y la Secretaría de Energía estarán a cargo de la administración y el presupuesto asignado para 2019 que es de 50 mil millones de pesos, para dicha obra.

“El presupuesto es de 50 mil millones de pesos para 2019; la fecha de terminación de compactación, licitación, estará para la primera semana de noviembre”, agregó.

El Presidente fue más allá al sostener que si el pueblo lo pide, se debería juzgar primero a los expresidentes responsables de este quebranto financiero de esta empresa del pueblo, y por saquear y sobre endeudar al país.

Como antecedente de esta quiebra en Pemex, está lo que sucedió en la paraestatal en los últimos sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En estos dos últimos periodos, sobresalió la supuesta sociedad con empresas navieras españolas que resultaron un fiasco y pérdidas millonarias para la empresa y el país.

“En cuanto a la construcción de los llamados floteles”, gigantescas embarcaciones para que pernoctaran los trabajadores que trabajan en las plataformas en altamar, el único que se hizo está subutilizado en la Sonda de Campeche.

Conforme a datos obtenidos en la paraestatal, a finales del sexenio pasado (2018), para borrar todo vestigio de corrupción, funcionarios de Pemex y de la Secretaría de Hacienda (SHCP), intentaron “vender” las acciones que tenía en dicho astillero, porque para variar, Pemex, aparte de pagar la construcción de los barcos aportó el capital e incluso las instalaciones, mismas que se le arrendaron a dichas empresas.

Los ex funcionarios trataron de vender el 51 por ciento de las acciones a accionistas minoritarios del astillero español a precios de regalo.

Con ello ya no participarían en la construcción de un crucero y otras embarcaciones con el astillero J. Barreras, que se habían acordado realizar y de ahí la “sociedad”, ya que era para que ambas empresas “ganaran”.

Sin embargo, lo que no se sabía es que los accionistas minoritarios de J. Barreras que a pesar de que tienen el 49 por ciento de las acciones, citaron a Pemex en noviembre del año pasado con la finalidad de que en 30 días les vendieran el 51 por ciento de las acciones casi regaladas y pagadas con el dinero que obtuvieron de la construcción de los “flóteles”, del cual reiteramos solo se hizo uno y el arrendamiento de los astilleros, es decir los españoles ganaron sin arriesgar nada.

Octavio Romero evidenció la corrupción

El ahora director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, antes de tomar posesión evidenció la jugarreta y pudo evitarse, aunque cabe destacar que aunque Pemex es la empresa mayoritaria desde 2012, jamás ha encabezado el Consejo de Administración de dicha empresa que de antemano se sabía estaba quebrada, pero Calderón la quiso rescatar, actuando como la Malinche.

Fue así que se realizó el contrato de los dos flóteles con la empresa ibérica J. Barreras, mismo que se construyó en la ciudad de Vigo, que costó por lo menos 190 millones de dólares.

Esa ciudad, en ese entonces 2012-2013, estuvo de plácemes, pues Pemex había rescatado el alicaído empleo de esa zona, pero lo más desconcertante es que la naviera J Barreras, con autorización de los directivos de Pemex, subcontrató a la naviera estatal Navantía, misma que se ubica en Santiago de Compostela y estuvo involucrada en actos de soborno y chantaje con funcionarios de Venezuela y que no dudaron que ahora si se investiga a fondo este caso, saldrán a flote millonarios actos de corrupción.

Y es que para México y Pemex la construcción de dicho flótel fue un mal negocio, porque se mantiene subutilizado y es costoso mantenerlo en la Sonda de Campeche, por lo que se intentó rematar pero solo dan como máximo 50 millones de dólares a pesar de que costó 190 millones, lo que a todas luces huele a corrupción.

En suma una pérdida neta de 140 millones de dólares, aunque cabe destacar que la compra accionaria del astillero tuvo un costo de 290 millones de euros, es decir más de 375 millones de dólares.

Lo que implica todavía más pérdidas, que como dicen los especialistas, Pemex tenía que licitar públicamente a nivel internacional los contratos como lo marca la ley, pero Calderón ordenó hacerlo de manera directa, según dicen que para cumplir una promesa de su amigo y ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, quien falleció en un trágico accidente el 18 de julio de 2007, pero todo indica que hubo más que una promesa, hubo millones de dólares de por medio según se investiga, ya que según se iban a construir 14 buque tanques, siete realizados en México y la otra mitad en Galicia, en sí puras falsos proyectos y pérdidas millonarias.

Sexenio de EPN “sangró” al país

A principios del sexenio de Peña Nieto, la firma de contratos por la filial PMI (Pemex Internacional), con dichos astilleros, todavía en el sexenio de Calderón, fue catalogado por el equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, "ventajoso" para nuestros país, por lo que lo avaló, lo que deja una estela más de sospechas.

En 2012 antes de que asumiera el cargo Peña, se precisó que después de diversas reuniones realizadas entre altos funcionarios de la secretaría de Energía y Pemex, y en el marco de la visita a España del presidente electo, Enrique Peña Nieto, se concluyó que era importante renovar la flota naval de la empresa petrolera.

“A su vez el presidente electo reconoció la importancia de fortalecer la competitividad de la industria petrolera mexicana. Entre el tipo de embarcaciones que se requieren hay la necesidad de adquirir aquellas que permiten alojar al personal de las plataformas petroleras.

“Por ello, detalló, Pemex Internacional (PMI) ha suscrito contratos con astilleros de Galicia para la construcción de dos "flóteles", cuyas especificaciones pueden ser cubiertas por dicha empresa, atendiendo a la normatividad que rige a esta filial de Pemex”, se difundió de manera oficial.

En su oportunidad el entonces presidente español, Mariano Rajoy, reconoció su participación en facilitar los contratos entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Galicia para la construcción de flóteles en astilleros gallegos y desestimó las críticas sobre estas operaciones.

En la gira Europea antes de tomar posesión, Enrique Peña Nieto en una reunión privada con empresarios alemanes, dijo que presentaría ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma de carácter constitucional, para permitir la inversión de la iniciativa privada en la empresa paraestatal, lo que logró pero como se ve con pésimos resultados.

