Reemplazarán ofrenda monumental por plataforma virtual en CDMX

Este año, autoridades de la Ciudad de México (CDMX), determinaron que la ofrenda monumental del Zócalo capitalino será sustituida por una plataforma virtual, en la que los ciudadanos podrán subir las fotografías de sus familiares fallecidos.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo también se realizará, de forma digital, una fiesta de Día de Muertos, pues no se podrá llevar a cabo el desfile del Ángel de la Independencia al Zócalo como cada año.

En cuanto a las celebraciones del 1 y 2 de noviembre, Sheinbaum Pardo dijo que habrá una instrucción única para que en toda la Ciudad de México permanezcan cerrados los panteones, lo anterior con el objetivo de evitar la proliferación de contagios por el Covid-19.

El Día de Muertos este año se celebrará de manera virtual

“Ha habido ya varias reuniones con los alcaldes y alcaldesas, y lo vamos a anunciar la próxima semana. Sabemos lo que significa en términos de la cultura el 1 y 2 de noviembre, lo que significa ir a celebrar a nuestros muertos a los panteones, pero al mismo tiempo, estamos en la pandemia y no queremos que a partir de las fiestas que se generen haya brotes y contagios”, expuso.

La jefa de Gobierno, dijo que actualmente por la crisis sanitaria no es tiempo de fiestas, “desafortunadamente, no es lo que quisiéramos, pero es lo necesario, la pandemia sigue, tenemos que seguirnos cuidando, no es momento de grandes fiestas y vamos a buscar que podamos balancear la cultura y lo que significa el 1 y 2 de noviembre para los habitantes de la Ciudad, y cómo controlamos la pandemia”.

Algunos de los edificios y monumentos más emblemáticos de la Ciudad se iluminaron hoy por el #DiaMundialDeLaAlimentación pic.twitter.com/pQ970K7jbZ — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 17, 2020

Como te hemos mencionado en otras ocasiones en “La Verdad Noticias”, el Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, es una celebración para honrar a los “que ya se fueron", y tiene su origen en la era prehispánica, pero tras la conquista y la colonia española, se mezcló con la fiestas católicas de los fieles difuntos. Con el paso de los siglos, esta festividad ha salido de México al Mundo.