Recorrido cronológico por la trayectoria Francisco Toledo: ‘gráfica irreverente`

Sin duda alguna, la obra gráfica de Francisco Toledo (1940-2019) resulta atractiva para quienes gustan del trabajo artístico del maestro, por ello se organizó una exposición de su trabajo en el Museo Nacional de la Estampa (Munae).

Está conformada por 185 piezas, entre litografías, aguatintas, aguafuertes y algunos gouaches, incluye piezas poco conocidas y otras emblemáticas que provienen de series como: Artistas en México, Temblores, Bizancio y de la carpeta Nuevo catecismo para indios remisos.

La trayectoria Francisco Toledo

Sobre el tema, la curadora Ana Carolina Abad, señaló que la muestra es un recorrido por la obra gráfica del maestro Toledo que no es exhaustiva.

“ No existe un espacio que podría presentar todo lo que hizo en cuanto a gráfica, pero sí es un recorrido cronológico que abarca desde 1960 hasta 2018, con piezas que provienen de la colección del INBAL, en particular del Munae, del IAGO, del Museo de Arte Moderno y de la colección particular del abogado Jan Hintze, quien tuvo una relación de amistad y laboral con el maestro”, precisó.

Además, la selección rememora la trayectoria del artista y es una oportunidad para que el público joven se acerque. “Quizá los más jóvenes conocen al Toledo de los últimos años, pero no al de principios de los años 60 y que puedan hacer un recorrido de toda su trayectoria y con ejemplos de distintas técnicas”, apuntó.

La muestra abarca tres núcleos temáticos:

El primero se centra en la obra de los años 60 y 70, asociada a todo su activismo en Juchitán y cómo en esos primeros años puso los cimientos de su estilo: el trabajo sobre las placas y la creación de varias versiones de una misma obra, su cercanía con la literatura y cómo a partir de textos literarios él hace también una serie”.

El segundo abarca su trabajo de los 80 y 90, que es cuando se hace este recorrido de fundación de instituciones a partir del IAGO que, la concreción del Centro Cultural Santo Domingo, y una obra que explora imágenes de animales, insectos y plantas.

