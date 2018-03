Reconocen liderazgo y trayectoria de Rodolfo Neri Vela

El primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, fue galardonado con el premio internacional Albert Nelson Marquis Lifetime Achiever, que otorga el organismo “Who’s who”, como un reconocimento a las aportaciones realizadas en su trayectoria profesional.

El propio Rodolfo Neri Vela externó su beneplácito al ser notificado como ganador del premio otorgado por “Who’s who in the world” (Quién es quién en el mundo, en español) como un líder de la industria, que desde 2012 lo incluyó en su listado de biografías de personajes destacados alrededor del mundo.

Reconocen liderazgo y trayectoria de Rodolfo Neri Vela

“Tengo el gusto de compartir con ustedes la distinción que me ha hecho Marquis Who’s Who, el principal editor de perfiles biográficos del mundo, al otorgarme el Premio Albert Nelson e incluirme en su lista de galardonados”, expresó el primer mexicano en ir al espacio.

La publicación eligió a Neri Vela por su destacado “perfil, sus logros, su cualidades de liderazgo y los éxitos en su campo de desarrollo profesional”.

Marquis Who's who explicó al astronauta que los perfiles individuales se seleccionan sobre el valor de referencia actual del personaje, para lo cual toman en cuenta factores como la posición que tienen en su ramo, los logros notables y la prominencia en un campo específico a nivel mundial.

Neri Vela se convirtió en el primer mexicano y también el primer latinoamericano en participar en una misión espacial de la NASA; es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la UNAM y es doctor en Electromagnetismo Aplicado por la Universidad de Birmingham, Inglaterra.

Neri Vela se convirtió en el primer mexicano y también el primer latinoamericano en participar en una misión espacial de la NASA

De acuerdo con su biografía, en 1985 fue seleccionado y se convirtió en el primer astronauta mexicano y también en el primer representante de país latinoamericano en participar una misión de la NASA.

Durante la misión en el espacio que hizo a bordo del transbordador Atlantis, orbitó la tierra en 109 ocasiones y como parte de las acciones que hizo en la misma fue la puesta en órbita de tres satélites de telecomunicaciones.

También colaboró con la Agencia Espacial Europea en el proyecto de la Estación Espacial internacional que ya viaja alrededor de la tierra.

Aunque la notificación del premio está fechada en agosto del 2017, hace unos días el científico mexicano fue notificado e hizo público su beneplácito por el premio.