Reconocen a la fotógrafa mexicana Greta Rico por labor periodística

Por el proyecto “Madre sustituta”, Greta Rico una fotógrafa mexicana, fue galardonada con la beca The Women Photograph + Leica Grant, un reconocimiento otorgado a mujeres y personas no binarias comprometidas con su comunidad.

En ese sentido, la periodista retrató una situación muy desafortunada en el país y que desgraciadamente día con día aumenta, la mujer reflejó en fotografía la orfandad a la que quedan expuestos los hijos de mujeres asesinadas.

La artista y activista del movimiento feminista, explicó que busca concienciar a la ciudadanía, además de visibilizar que tan solo de 2017 a 2022 se registraron alrededor de 38,138 niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos tras un feminicidio.

“Surge desde lo más íntimo, dentro de mi propia familia, y cuenta la historia de mi prima Siomara, quien se convirtió en madre sustituta de su sobrina, quien entonces tenía 3 años”,explicó.

Arte y conciencia internacional

Las fotografías han sido expuestas en las Rejas de la Catedral de Santiago en Coahuila, en las Rejas del Senado de la República y en las Rejas de Chapultepec, en la Ciudad de México, pero también a nivel internacional en París, Dubai, Ginebra y Tokio.

Asimismo ha sido galardonada en múltiples ocasiones, como en el concurso anual de Solidarity Award, el Women In Photo Association, también en This is Gender y Global Health, por otro lado en 2019 recibió una mención honorífica por el Marilyn Stafford Photo Reportage Award.

Feminicidios en México

Buscan detener la violencia contra la mujer

Durante el primer semestre de 2022, 140 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en Baja California,no obstante hasta el pasado mes de junio Baja California había registrado mil 248. En contraste el Estado de México, reportó siete mil 945 víctimas, mientras que le sigue Guanajuato, con tres mil 391.

