Reconoce Profeco crisis por oxígeno; pide a ciudadanos devolver cilindros

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició la campaña #DevuelveTuTanque #PorAmorALaVida y pidió a las empresas que venden oxígeno replantear su producción y colaboró en abrir la frontera norte del país para que se importe oxígeno y así disminuya la presión de la producción.

Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, informó que han acordado con Infra, Medigas y Air Liquide que cedan 70 por ciento de su producción de oxígeno industrial al medicinal y convocaron a la ciudadanía a regresar los tanques guardados para apoyar a las familias que necesitan recuperarse de COVID-19.

"El llamado es que debemos regresar los cilindros de oxígeno cuando ya no los utilicen aunque los hubieran comprado, sean solidarios, no tengamos un tanque de oxígeno guardado, hay oxígeno, pero ¿cómo lo hacemos llegar si no tenemos los cilindros?", Expuso el titular de la Profeco.

Así, ofrecieron a todos aquellos que compraron o rentaron un tanque devolverlo a las empresas que deberán reembolsarles su dinero. Con Infra hay que llamar al 55 5329 3068 y con Medigas al 800500 2222.

De acuerdo con los datos proporcionados por el procurador, en México hay 17 plantas de Infra, 16 plantas de Medigas y cuatro plantas de Air Liquide.

“Las mismas plantas tienen un volumen de oxígeno industrial, que es el mismo oxígeno, es la misma molécula pero está comprometida en contratos con la industria, ese es el que con los acuerdos que fueron publicados, se va a trasvasar, se va a mover de oxígeno industrial a oxígeno medicinal ”, aclaró. Se estima que este trasvase llegue en máximo dos semanas.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, sobre este tema, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que la delincuencia ya está metida en la problemática que impera en el país por la falta de tanques de oxígeno para pacientes que padecen de COVID-19.

Sánchez Cordero aseguró que la falta de tanques es un problema muy serio que debe resolverse cuanto antes para que las personas que requieran de oxigenación puedan obtener el insumo de manera más fácil.

