"Recibo 54 mil pesos por concepto de dieta"; diputada federal

La diputada no quiso dar los detalles de cuánto recibe en total por desempeñar su cargo

Sorprende declaración pública de diputada federal, esta afirma que recibe bonos de 54 mil pesos por concepto de dieta. A cientos de internautas les parece indignante la cifra mencionada. Cabe destacar que la diputada no quiso revelar cuál es el ingreso económico total por su labor, añadiendo que no sabe qué otros bonos reciben los diputados. Lo único que expuso, además del bono por dieta, fue que los recursos que les proporcionan para telefonía, transporte y combustible los ciudadanos lo pueden ver en la página oficial de transparencia. “Desconozco por completo el tema de los bonos, nosotros como diputados de la fracción del PAN, específicamente no tenemos conocimiento de que vaya a haber algún bono”, señaló. “No puedo decir que diputados o fracciones vayan a recibir bonos, lo que sí le puedo decir es que en el caso de los diputados panistas no tenemos este beneficio”, añadió.