"Rechazo" vuelve a las personas en situación de calle inmunes al COVID-19: UNAM

En México, se estima que al menos unas 6,757 personas están en situación de calle y ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, este sector de la población se ha vuelto vulnerable por la condición en la que viven.

La coordinadora del Seminario Permanente de Investigación-Acción sobre Personas en Situación de Calle en América Latina del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, Ali Ruíz Coronel, explicó que la visión peyorativa y de exclusión por parte de la sociedad para las personas en situación de calle, es un factor de protección para ellos contra el COVID-19.

Agregó, que contrario a lo que podría pensarse,las personas en situación de calle han demostrado un tipo de inmunidad al virus, ya que el número de casos en dicho sector no han sido alarmantes.

La coordinadora añadió que esto es una actitud que les ha servido como “factor de protección”, ya que la gente no convive con ellos, situación que ya sucedía previo a la emergencia sanitaria.

Rechazo social “protege” de contagios de la COVID-19 a personas en situación de calle.

Protegidos del COVID-19 pero no del rechazo

El trabajo de campo que ha realizado con dicho grupo poblacional durante la pandemia, relató que les han quemado cosas, tirado cloro e incluso agua caliente.

“Se ha fraguado un distanciamiento no solo social, sino físico, debido a que la gente se aleja de manera inmediata ante lo que mira en ellos”, indicó.

Por otro lado, la coordinadora enfatizó que las personas en situación de calle en muchos algunos casos padecen enfermedades mentales, otras salieron de prisión, tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas o no cuentan con un trabajo que les permita pagar la renta de una vivienda, “si no podemos hacer nada a favor de ellos, no los perjudiquemos más”.

¿Consideras que la exclusión a la sociedad es un factor que los vuelve inmunes al COVID-19? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en Facebook para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!