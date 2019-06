Rechazan de manera CONTUNDENTE proyecto "México Libre" de Calderón y Zavala

El proyecto político de Margarita Zavala y Felipe Calderón, “México Libre”, no ha tomado la “influencia” que esperaban, pues no han logrado reunir multitudes; por ejemplo, el pasado 28 de abril, la ex candidata presidencial no logró reunir ni a la mitad de los 300 ciudadanos (como mínimo), para poder cumplir los requisitos que les pide el Instituto Nacional Electoral (INE), para poder registrarlo como partido político. Dicha asamblea, se llevó a cabo en León Guanajuato.

Calderón, de igual forma viajó a Monterrey, Nuevo León, el pasado 5 de mayo, pero de igual forma, todo fue un fracaso.

En la Ciudad de México, el domingo 9 de mayo, apenas lograron juntar a 300 ciudadanos y el matrimonio ex presidencial, festejó la asistencia de tanta gente como si hubieran logrado el registro: De todas las asambleas, tan sólo pudieron realizar siete asambleas de 200 asambleas distritales, las cuales, equivalen a 3.5% del total que exige la ley.

Según indican los requisitos, para que una asociación política pueda obtener el registro oficial ante el INE como un partido político, debe reunir por lo menos 233 mil 945 firmas mediante la aplicación de Apoyo Ciudadano del INE y realizar 200 asambleas distritales con mínimo, 300 asistentes en cada una de ellas; ó, 20 asambleas de tres mil personas cada una.