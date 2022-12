Rechazan dar servicio a dos niños tarahumaras en restaurante de Sonora

En Leos Café, en Nogales, Sonora, empleados y el gerente del restaurante discriminaron y negaron dar servicio a dos niños tarahumaras que ingresaron al recinto para pedir comida y fueron invitados a sentarse en la mesa de una comensal.

Por medio de redes sociales, Gabriela Méndez Orduña dio a conocer que tras invitar a los niños a sentarse con ella, uno de los meseros les dijo que no estuvieran molestando.

¿Qué ocurrió con los niños tarahumaras?

El personal sabía que estaban discriminando, pero siguieron haciéndolo

Entre los casos de discriminación en el país, descató este, puesto que luego de que el mesero les dijo que no molestaran, y ella contestarle que ellos no la incomodaban, el trabajador contestó que ‘ellos no pueden estar aquí’.

Tras esto, llamaron al gerente y también le dijo que ellos no podían comer en el lugar, Gabriela siguió narrando que:

"Yo iba a pagar por su comida, pero el dijo que yo podía comprar la comida y dársela, pero ellos no podían comer ahí adentro".

Méndez Orduña increpó al responsable del recinto y preguntó si sabía que eso era discriminación, a lo que le respondió que sí, pero que esas eran las reglas.

"Me molesté, cancelé una orden que tenía y me salí", expresó la mujer.

"Me parece muy indignante que pasen cosas así todavía". "Eran unos niños y no merecen esos tratos, nadie se merece ser discriminado pero los niños menos. No voy a volver a comer ahí y me gustaría que muchos se enteren de esto y hagamos que estas situaciones no vuelvan a pasar nunca más.

Tras terminar la publicación, la mujer etiquetó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Denuncian discriminación contra los niños tarahumaras

Las personas indígenas son víctimas constantes de discriminación

Los regidores del ayuntamiento tomaron el caso tras la denuncia de Gabriela Méndez Orduna y lo llevarán ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

El Presidente de la Comisión de Comunidades Rurales, Pueblos Indígenas y Migración del Cabildo de Nogales, Martín Elías Ortega López, dio a conocer que sigue la investigación sobre lo ocurrido en el centro de la ciudad.

En coordinación con la Comisión de Derechos Humanos que preside la Regidora Guadalupe Martínez Chiapa, se acordó de elevar su protesta ante la CEDH.

Esto para que se expida un apercibimiento a la empresa gastronómica con razón social Leos en la esquina Obregón y Campillo.

