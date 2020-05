Rechazan INE y partidos ‘norma’ para regular elecciones

En Sesión del INE, se criticó la polémica publicación de la Secretaría de Economía de una norma para regular las elecciones, la cual violenta la Constitución de la República

En sesión extraordinaria del Consejo General del INE, los consejeros electorales y representantes de partidos rechazaron la propuesta de norma mexicana NMXCC-54001-IMNC, para regular elecciones, publicada por Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Durante la sesión, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el trabajo de las autoridades electorales se mide por su apego a las leyes pactadas por los propios partidos, que están plasmadas en la Constitución y en las leyes electorales.

El INE pidió a la Secretaría de Economía cuidar los documentos que publica en el Diario Oficial de la Federación

“Agradezco que los partidos políticos defiendan el sistema electoral, lo crearon ustedes y ustedes son los principales protagonistas; se agradece el acompañamiento de los actores políticos, pero los responsables somos nosotros”, reconoció Córdoba Vianello.

Señaló que pese al respaldo de los partidos, el INE no renunciará a defender al sistema electoral frente a cualquier intromisión que pretenda hacer un ente público o privado, sin escatimar en presentar recursos jurídicos contra quien busque vulnerar el sistema electoral.

Critican las ‘formas’

En su intervención, el consejero Ciro Murayama, aunque reconoció el deslinde que hizo Economía al decir que la propuesta fue de un particular, añadió que no puede ser bienvenida una iniciativa como esa y menos en un contexto donde se ha tratado de minar la autonomía del INE.

“Y el gran error fue permitir que una iniciativa, en efecto, de un actor privado, llegara sin ningún filtro de control de legalidad al Diario Oficial de la Federación”, aseveró.

El problema, puntualizó, es que la materia electoral no está regulada en un ordenamiento que se refiere a pesos, medidas y normas.

“Nosotros estamos muy lejos de la actividad económica y no somos un ente privado que se tenga que sujetar al cumplimiento de normas en sus procesos productivos de bienes o servicios, ahí está la confusión inicial”, afirmó.

Murayama celebró que Economía asegurara que el gobierno federal no pretende vulnerar al INE, pero confió en que se corrijan las prácticas y los procedimientos, para evitar que particulares con iniciativas desatinadas hagan que la Secretaría de Economía esté llevando estos asuntos de esta índole al Diario Oficial de la Federación.

Partidos cierran filas con el INE

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, acusó durante la sesión que la publicación en el DOF es otro intento para violentar la ley electoral de México.

“Se pretende establecer criterios y requisitos para que, a través de un sistema de gestión, sea evaluada la calidad de los organismos o institutos encargados de la organización de los procesos electorales, contrario a lo consagrado en la Constitución”, aseveró.

Camerino Márquez, representante del PRD, reiteró que el el INE debe garantizar la certeza jurídica, la legalidad y las elecciones libres y auténticas, e impedir se violente su autonomía.

“El sistema de partidos es el producto del consenso de los actores políticos; no tratemos de sacar por decretos o mecanismos poco democráticos las reglas que quieren imponerse para futuro”, exigió.

Marcela Guerra, representante del PRI, indico que su partido rechaza cualquier intento de ataque a la autonomía del INE.

"Esta norma está completamente fuera de lugar político, y sí es violatoria de toda la autonomía de este Instituto. Lo rechazamos contundentemente, es una acción velada o eso es lo que aparenta ser”, acusó.

Hasta Marco Antonio Gómez Alcántar, representante del PVEM, partido aliado a Morena, el partido en el poder, destacó que el único que puede calificar los procesos electorales es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

“Sobre eso no hay vuelta de hoja”, dijo enfático.

Alejandro Viedma, representante de Morena en la sesión, defendió el deslinde de la Secretaría de Economía, y rechazó que su partido quiera tomar al INE por asalto.

“Esto fue elaborado por privados, no por la Secretaría de Economía, no por el gobierno de México, no por ninguna instancia del gobierno. Eso sí, es obligación de la Secretaría publicar (…) este tipo de normas”, dijo.

Polémica

El 22 de mayo, la Secretaría de Economía y su titular, Graciela Márquez, publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una consulta pública para establecer dicha norma, que pretende la organización de las elecciones en México.

Sin embargo, tras haberla difundido, Economía se deslindó de la autoría de la norma, alegando que a ellos compete la gestión de la publicación de estos documentos.

Pero el consejero presidente del INE aseveró que es indispensable velar para que el sistema electoral, que ha sido construido a través de los años por todos los actores políticos, sea vulnerado.

“Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hablemos de una materia que ha sido construcción colectiva, que genera mucha preocupación, y que justificadamente lo genera porque de ello depende la preservación de nuestra democracia, que es la materia electoral”, advirtió el consejero presidente.

Incluso, en respuesta al deslinde de la Secretaría de Economía, el consejero presidente lanzo la alerta para cuidar en adelante la publicación de textos como este.

“En efecto, la Secretaría de Economía tiene que cumplir con la ley, pero cumplir con la ley no significa que se publique en el Diario Oficial cualquier cosa”, aseveró.