Rechaza juez parar extradición de Roberto Borge

El ex gobernador promovió un amparo; intenta frenar su entrega y enfrentar las acusaciones en su contra. Sandra Robledo Magaña, juez primera de distrito de amparo en materia penal con sede en CdMx, rechazó suspender el proceso de extradición que inició la SRE contra el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien permanece detenido en Panamá. Agencias/Diario La Verdad Panamá. El ex mandatario estatal promovió un amparo con la intención de frenar su entrega y con ello evitar que se le juzgue por cuatro delitos por los que fue acusado por la Procuraduría General de la República y la fiscalía quintanarroense. El pasado lunes, en Panamá, Carlos Carrillo, abogado de Borge, informó que interpuso un “incidente de objeciones” ante la Corte Suprema de ese nación, luego de que el gobierno panameño avaló la extradición. Borge está a la espera de que en ese país la sala segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia le que fije audiencia para desahogar el recurso. En México, otro equipo de abogados interpuso el juicio de garantías a favor de Borge con la intención de frenar la entrega y alargar por más tiempo su regreso a territorio mexicano. La PGR acusó a Borge ante un juez federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; el juzgador concedió una orden de aprehensión. A su vez, la fiscalía de Quintana Roo responsabilizó al ex gobernador de peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública. El pasado 18 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá notificó a Borge que se concedió su extradición a México para que enfrente las diversas causas penales que se iniciaron en su contra. El 6 de junio del presente año, el Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá declaró legal la detención del ex gobernador; tras el pronunciamiento, comenzó un plazo de 60 días para que México presentara formalmente la solicitud de extradición contra Borge.

