Rébsamen no abrirá hasta no deslindar responsabilidades: Nuño

"Es una decisión que tomamos en función de que hay una investigación abierta por la Procuraduría", comentó el titular de la SEP.

"Hemos sido muy explícitos en que la prohibición, lo cual es obvio, es dentro de un plantel que aún no tiene las condiciones (…) pero lo más importante es que la prohibición es también fuera de… Es decir, estamos cancelando momentáneamente el permiso que tiene esta escuela para poder dar clases en cualquier lugar", comentó.

Te puede interesar

El titular de la, es categórico en cuanto al: No abrirá en otro plantel hasta no deslindar responsabilidades. "Es una decisión que tomamos en función de que hay una investigación abierta por la Procuraduría de la Ciudad de México y hasta que no se deslinden responsabilidades, vamos a mantener esta prohibición", afirmó. En este sentido, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, el funcionario federal comentó que personal de la dependencia a su cargo ha estado en contacto permanente con los padres de, con los maestros y maestras de esta escuela, a quienes se les explicó la decisión.Lo anterior, ante la posibilidad de que la dueñaEn cuanto al regreso de clases en las escuelas, Aurelio Nuño comentódesde preescolar hasta educación superior, lo que sería un poco más de 10 mil planteles. Abundó que de mantener este ritmo en las siguientes dos semanas se estará llegando al número total.