Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Realizan misa con la música de Coldplay en Puebla. Hace aproximadamente una semana la Universidad Iberoamericana de Puebla envió una invitación a la Misa Coldplay, en la que se escucharían algunas de las canciones del grupo.

“Podremos escuchar y reflexionar las canciones del grupo británico y ver cómo sus mensajes se entretejen con los distintos mensajes que cada momento de una misa nos invita a profundizar”, se lee en un mensaje de la universidad jesuita

Te invitamos a participar en la Misa Coldplay. Parte del #DíaComunidadIbero Miércoles 11 de octubre, 12:00 hrs. pic.twitter.com/gyPvNw0gRf — IBERO Puebla (@IberoPuebla) 10 de octubre de 2017

Inicia la polémica Misa Coldplay en la Ibero. En lugar de cantos, se escuchan canciones de la banda británica. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/Q1ahfpAUYs — Blanca Estela Leyva (@blancaleyva) 11 de octubre de 2017

Ante esto ayer un sacerdote ofició esta misa en la Universidad y la Iglesia no esta muy feliz.Realizan misa con la música de Coldplay en lugar de los tradicionales cantos litúrgicos a los que se está acostumbrado. Con este panorama la Arquidiócesis de Puebla en un comunicado expresó su rechazo a la celebración, pues rompe la reglas de la liturgia. Por su parte el rector de la Universidad, Jorge Fernández Font, dijo que esto es para crear un puente entre la tradición católica y los tiempos modernos. Pues musicalizar la ceremonia litúrgica con temas actuales los acerca más a los jóvenes. La misa se celebró en el campus de la institución y en redes sociales ya circulan varios videos del momento. Donde también se puede ver la gran afluencia que tuvo esta celebración. Se pudieron escuchar temas como Fix you, A head full of dreams, Up & up y Every teardrop is a waterfallmientras se realizaban los distintos ritos de la homilía. Mientras tanto la Arquidiócesis dijo que el aunque las canciones sean positivas, cualquier elemento ajeno a las sagradas escrituras que acompañe una celebración religiosa puede afectar su integridad.