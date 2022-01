Reabren circulación de la México-Toluca tras 6 horas de bloqueo

Reabren circulación de la México-Toluca

Autoridades de la delegación Cuajimalpa, informaron que el bloqueo a la vialidad México-Toluca fue levantado tras 6 horas debido a una queja estudiantil.

Fue el alcalde, Adrián Rubalcava, quien se dirigió ante los medios de comunicación y dialogó con los estudiantes del CIDE, quienes seguían firmes en el bloqueo.

Pese a las palabras del alcalde para detener el bloqueo, los manifestantes siguieron en pie. La protesta de estudiantes del CIDE es para exigir se respete la autonomía de su institución educativa.

Luego de seis horas del cierre de la carretera México-Toluca por parte de estudiantes del CIDE, el alcalde de la delegación Cuajimalpa se acercó con los manifestantes para intentar llegar a un acuerdo.

"No es una situación que nos implique a nosotros como alcaldía, discúlpame, pero están afectando muchísimo a mi demarcación y con todo respeto te quiero transmitir que la afectación economía que estamos viviendo ahorita ya es insostenible, que la afectación a las viviendas que viven aquí, que no tienen nada que ver con las decisiones del CIDE están viéndose afectadas y con todo respeto no es que te venga a dar lecciones, lo que sí te vengo a decir es que no queremos permitir más que nos sigan afectando porque fuimos absolutamente tolerantes durante todas estas horas, pero para nosotros la afectación ya es muy grave", señaló el alcalde.

Fue hasta las 15:00 horas que fue reabierta la circulación de la carretera, sin embargo la protesta se mantiene en sentido a Ciudad de México.

¿Qué piden los estudiantes del CIDE?

Los estudiantes del CIDE han realizado una serie de bloqueos como protesta para defender la autonomía de su centro educativo.

"Ha sido un camino largo en el que hemos adoptado todas las instancias, empezamos con correos electrónicos, llamadas por teléfono, algunos mítines, inclusive tomamos las instalaciones durante el periodo vacacional y sin embargo Elena Álvarez-Buylla, directora de Conacyt, se niega a negociar. Eso nos obliga a hacer este cierre en el marco de dos cosas. El día internacional de la educación pública y además la segunda ocasión que Álvarez-Buylla intenta reformar los estatutos de manera ilegal para poner a sus amigos en la gobernanza”, ”, indicó Eduardo Muñiz, estudiante de maestría del CIDE".

En ese sentido, aseguraron que el bloqueo a la México-Toluca permanecerá hasta que se establezca una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación federal.

