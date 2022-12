Razones por las que no ven factible aumentar el período vacacional

De acuerdo con expertos en material laboral, la aprobación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de vacaciones ha dividido opiniones, pues muchas empresas han asegurado que el cambio, que entrará en vigor en enero de 2023, representa un reto para las empresas por toda la gestión y reorganización a la que deben adecuarse.

Una encuesta realizada por OCCMundial a 2 mil 600 profesionistas en el país revela que el 9% de los participantes considera que no es factible aumentar los días de vacaciones de 6 a 12.

Vacaciones dignas obligarán a empresas a reorganizarse

Empresas tendrán que hacer ajustes por vacaciones dignas

Las siguientes razones por las que los expertos no ven factible la recién aprobada reforma es por los siguientes motivos:

No se respetarían los días de descanso (64%)

No habría suficiente personal (54%)

No existiría una carga adecuada de trabajo (42%)

No habría una asignación clara de tareas (33%)

Las compañías requerirían de mayor presupuesto (33%)

Disminución de recursos de la empresa para inversión (25%)

Disminuirían otros beneficios (30%)

Si bien, estos son desafíos que anteriormente las organizaciones ya han expuesto, algo que destacó en el sondeo de OCC fue que el 98% de los encuestados desea gozar de más días de vacaciones y de estos, el 85% sí ve factible el aumento de días porque les traería ventajas como tener empleados más felices y sanos (75%) y aumentaría la productividad del negocio (61%).

Asimismo, los profesionistas aseguraron que esto ayudaría en la tracción y retención de los mejores empleados (51%), reduciría el índice de rotación (48%) y mejoraría la competitividad de la empresa (35%); pero para lograrlo, los encuestados señalaron que los corporativos pueden emplear cinco estrategias para ampliar el número de vacaciones:

Tener buena organización (73%)

Hacer trabajo por objetivos (53%)

Aprovechar las herramientas tecnológicas (44%)

Mantener un liderazgo efectivo (43%)

Hacer una eficaz asignación de tareas (42%)

Te puede interesar: Vacaciones dignas en México: ¿Quiénes pueden pedir 12 días seguidos?

Actualmente, tomando en cuenta los resultados de la encuesta, el número de días de vacaciones anuales con los que cuentan los trabajadores mexicanos son de 6 a 10 días (44%), 11 a 15 días (20%), menos de 6 días (19%), de 16 a 20 días (9%), más de 20 días (3%) y al menos un 3% no tiene vacaciones por no contar con contrato, mientras 2% no tiene vacaciones aún con contrato.

Respecto a la antigüedad aproximada que tienen en su actual o último empleo, el 22% dijo que tenía menos de un año, 12% señaló que ya tenía un año, 13% dos años, 11% tres años, 10% cuatros años, 20% de 5 a 9 años, 7% de 10 a 14 años y 5% más de 15 años.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram