Ratifica Lourdes Mendoza denuncia contra Lozoya por falsedad en declaraciones

Este viernes 29 de abril del 2022, la periodista Lourdes Mendoza anunció a través de sus redes sociales la ratificación de su denuncia contra Emilio Lozoya en la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México, esto por el delito de falsedad en declaraciones, donde señaló que dicho crimen se “paga con cárcel”.

Recordemos que en una entrevista para La Verdad Noticias, Lourdes declaró que busca recuperar su vida personal, pero sobre todo la credibilidad que perdió, tras las declaraciones de Emilio, donde la involucró diciendo que el ex-secretario de Hacienda, Luis Videgaray le ordenó comprar una bolsa costosa para la periodista.

Lourdes Recibió ataques por declaración de Lozoya

“Luis Videgaray Caso me instruyó a que, en cuanto recibiera el dinero en efectivo, se comprara una bolsa de mujer de la marca Chanel para regalársela a su amiga la periodista Lourdes Mendoza”, señaló el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Dichas palabras bastaron para que la Fiscalía General de la República, presuntamente, involucre a Lourdes, ya que, dentro de la denuncia que el confeso hizo ante las autoridades, señaló a 16 políticos y a una mujer, la periodista, es por ello que Mendoza, buscó todos los recursos posibles para limpiar su nombre.

Fue el 31 de agosto de 2020 que Lourdes presentó una demanda por la vía civil en contra del ex-funcionario de Pemex por daño moral, sin embargo antes de eso, emprendió una cruzada legal y la búsqueda de pruebas en contra de los dichos de Lozoya Austin.

Es importante recalcar que todo este revuelo fue desde la filtración de la información antes citada, desde ese momento, la periodista recibió ataques hacia su persona, incluyendo a sus seres queridos, al grado de que la sociedad la llame en redes sociales como “Lady Chanel”, por la supuesta bolsa que le compraron, además, perdió credibilidad.

“Hoy entiendo cómo nos borraron y cómo las mujeres si no nos damos la mano y si la prensa no nos damos la mano, porque no es el que cubre la nota roja, todos somos uno y todos somos este país, y todos tenemos obligaciones. Así como derechos, también tenemos obligaciones de poner una plantita, una semilla”, dijo en una entrevista para La Verdad Noticias.

