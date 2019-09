Rancho del Jefe Diego será EMBARGADO; debe millones de pesos de impuesto predial

Y si pensábamos que los políticos eran intocables, Diego Fernández de Cevallos es el ejemplo que no; el rancho del “Jefe” Diego está siendo embargado por un adeudo millonario del impuesto predial en Querétaro.

Así lo dio a conocer el alcalde del municipio de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, quién aseguró que la propiedad es del ex diputado federal, ex candidato a la presidencia de México y ex senador de la República.

“A mí me interesa no afectar a nadie, pero también si no hay voluntad, tenemos que utilizar la Ley como debe ser”, aseguró el alcalde del municipio en Queretaro.

Como una forma de no aumentar el cobro del predial en el municipio, las autoridades han empezado una nueva estrategia para levantar la economía del pueblo.

Hasta donde se sabe, el rancho de “El Estanco” De Diego Fernández de Cevallos debe 300 millones de pesos de predial, pero con la suma de los recargos, actualizaciones incluidas y las multas llega a 946 millones 890 mil 993.19 pesos.

El personal de Comunicación Social del Gobierno de Colón dio a conocer que el Jefe Diego debe el predial desde 1993, 26 años, por lo que se ha empezad el proceso de embargo.

DE CEVALLOS RECONOCE EL ADEUDO

Tras salir a la luz la declaración del alcalde del municipio, el fiel detractor de Andrés Manuel López Obrador reconoció que tiene el adeudo y que ya se acercó con el alcalde del municipio de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, para buscar una alternativa de pago para acabar con el proceso de embargo.

“Ya busque al alcalde para que dentro de la ley, sin privilegio alguno, pero también sin abuso de poder solucionar este problema”, reveló en una entrevista.

Recordemos que el político, Diego Fernández de Cevallos, ha estado constantemente atacando al gobierno del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que se espera que las autoridades federales den a conocer su opinión al respecto del tema.