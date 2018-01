Quintana Roo de los principales interesados en el usos de la marihuana medicinal

Pacientes con artritis, dolor crónico, Parkinson, glaucoma, esclerosis múltiple, VIH, Alzheimer, cáncer e incluso alguien que sufren de estrés postraumático podrán beneficiarse legalmente con los efectos benéficos de esta planta a partir de este año. En total, 40 enfermedades detectadas pueden ser tratadas en el mundo con la cannabis.

Proceso de aprobación de la marihuana medicinal

La Cámara de Diputados aprobó las reformas que autoriza el uso científico y medicinal de la planta en abril del 2017. De ahí la Secretaría de Salud se dio a la tarea de establecer políticas públicas que serán las encargadas de regular todas las exportaciones, importaciones y el comercio local.

La Cofepris elaboró el reglamento y actualmente la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la encargada de revisar la normativa se encuentra en este proceso y se dice a finales de este mes será aprobada.

La legislación necesaria para comercializar productos de cannabis está lista, así que una vez que la Cofemer le dé el visto bueno al reglamento, se llevará a cabo su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que no debe pasar de el primer trimestre del 2018 para que sea legal la compra y venta de estos productos.

Según Julio Sánchez y Tépoz, Titular de la Cofepris, se espera que el reglamento sea publicado en el DOF en un lapso menor a 90 días, lo que significa que contaremos con los primeros productos en poco tiempo.

Reglamento

Dicho reglamento cuenta con las normas de siembra y cosecha de la marihuana en México que regulará a las industrias que quieran importar o producir la planta con fines terapéuticos y científicos. Sin embargo, los permisos no son exclusivos para las empresas, los ciudadanos que se dediquen a la investigación científica también podrán solicitarlo, siempre y cuando se compruebe que el uso de la sustancia no será para propia diversión, ya que el auto consumo no está autorizado y tampoco los sembradíos grandes.

Es importante aclarar que todos los productos que sean elaborados en el país, antes de ponerlos a la venta deben de ser aprobados por la Cofepris para asegurarse que cuenten con las medidas de calidad, seguridad y eficacia requerida. De esta manera, la Comisión llevará un control para que los productos de cannabis no pongan en riesgo a los pacientes y tampoco causen algún efecto psicoactivo.

Suplementos alimenticios, combustibles, cosméticos y medicamentos son algunos de los insumos a base de cannabis que llegarán al país. Este último, según las normas, puede contener más del 1.0% de tetrahidrocannabinol (TCH), mientras que los demás deben contener menos del 1.0%.

Compuestos químicos

Dentro de la planta de marihuana existen varios compuestos químicos llamados cannabinoides que son los que favorecen a los pacientes.

Uno de estos es el TCH, el cual reduce las náuseas, estimula el apetito y ayuda a disminuir el dolor y la inflamación.

El otro es conocido como cannabidiol (CBD) este es el principal componente de la planta, también reduce el dolor e inflamación, se usa para tratar ciertas adicciones y la psicosis y puede llegar a controlar una convulsión epiléptica.

Lo característico de este cannabinoide es que, a diferencia del primero, no es psicoactivo, de hecho reduce los efectos negativos que te causa el TCH.

Una sustancia considerada psicoactiva es la que causa un efecto en el sistema nervioso central (SNC) provocando cambios en el estado anímico de la persona, altera sus percepciones y también calma el dolor. Con esto se explica por qué el reglamento tiene medidas reguladas sobre el TCH y no sobre el CBD, ya que una sustancia psicoactiva puede llegar a generar adicción si se toma en grandes cantidades.

Desde el 2015, la Cofepris ha recibido más de 400 solicitudes para el uso recreativo de la marihuana, las cuales, debido a que es ilegal no han sido aprobadas, así que no se emocionen porque su uso para este fin no está sobre la mesa. A pesar de esto, en el país existen 7 personas que debido a una orden judicial, tiene permiso de consumir

y sembrar marihuana.

Por otro lado, si se han emitido 350 permisos para pacientes que cuentan con alguna de las enfermedades o trastornos que mencionamos anteriormente, permitiéndoles importar cannabis de cualquier parte del mundo.

Estas personas saldrán beneficiadas además de en su salud en sus bolsillos, ya que con la legalización de medicamentos de marihuana, se ahorrarán los gastos de importación de los productos.

Caso Grace

Gabriela Elizalde tenía 8 años cuando pudo usar medicamento a base de cannabis de manera legal. Grace

padece el síndrome de Lennox Gastaut (SLG), un grave tipo de epilepsia pediátrica caracterizado por deteriorar el desarrollo intelectual de las personas que lo padecen y causarles convulsiones. EL SLG no tiene cura y es muy común que las convulsiones no puedan ser controlados mediante los medicamentos antiepilépticos tradicionales.

Gabriela Elizalde

Es por ello, que sus padres decidieron pelear con el Gobierno mexicano para que este les otorgara un permiso con el que pudieran darle a Grace un fármaco con base de cannabis.

Después de meses de lucha, en el 2015 la pequeña se convirtió en la primera mexicana en obtener este permiso en le país después de que se demostró que el uso del aceite de cannabis la ayudaba a reducir el número de convulsiones o a eliminarlas por completo. Antes del tratamiento, Grace llegó a sufrir hasta 400 ataques epilépticos diarios.

El caso Grace fue el parteaguas para que hace unos años el Gobierno otorgara otros permisos a casos de pacientes con trastornos o síndromes similares y que ahora estemos a unos meses de que los medicamentos de marihuana sean legales en el país.

LOS NÚMEROS

40 enfermedades pueden ser tratadas con canabis

enfermedades pueden ser tratadas con canabis 17% es el consumo en jóvenes estudiantes, según la Comisión Nacional contra las Adicciones.

Cancún y Playa del Carmen, los más consumidores

La marihuana es la droga más usada por los jóvenes en un rango de 10 a 19 años de edad son los hombres quienes son los que más consumen estas sustancias a diferencias de las mujeres que sólo por experimentar o moda hacen uso de la marihuana en un rando de edad de 14 a 29 años.

El promedio nacional del consumo entre los escolares es arriba del 17% siendo los hombres que más consumen y Quintana roo se encuentra entre los cinco estados con más consumo, junto a Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.

Destacando los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen) y Benito Juárez (Cancún) donde más consumo de Marihuana se realiza.

Quintana Roo el segundo estado a nivel nacional con más consumo solo por debajo de la Ciudad de México según cifras por la Comisión Nacional contra las Adicciones.

La marihuana afecta principalmente el sistema nervioso central es uno de los principales mecanismos que va a afectar, lo que se muestra en su desempeño, en sus emociones y en sus cuestiones académicas y laborales de quien lo consume he ahí que se derivan muchos casos de esquizofrenia en estas personas.

Las repercusiones familiares son muy grandes, de hecho son unos de los patrones que más se deberían de trabajar, el consumo de por estas personas se puede derivar por el hecho de desintegración familiar, por problemas en el hogar o por la falta de atención de padres a hijos lo que deriva que se busquen otros métodos de aceptación o distracción y es cuando se cae en el uso de estas drogas, es lo que señala la psicóloga Martha Herrera.

Hoy se puede comprar marihuana a cualquier hora, es Playa del Carmen donde más se vende este producto siendo Cancún el segundo municipio con más venta de Marihuana, no se considera ilegal la portación de menos de 40 gramos de estas drogas si se contempla como uso medicinal.