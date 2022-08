Quinta ola de COVID a la baja, México registra 85 muertes en un día

En el primer sábado de agosto, México registró 14 mil 448 nuevos contagios y 85 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, mientras continúa el descenso de la quinta ola en el país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, México suma 6 millones 854 mil 180 casos positivos confirmados acumulados y 328 mil 306 defunciones totales desde que comenzó la pandemia.

Esta semana, el subsecretario salud, Hugo López-Gatell confirmó que la quinta ola de covid19 en el país se encuentra en claro descenso. Dijo que México registró menos casos en la semana más reciente a comparación de las anteriores y se espera que esa reducción se mantenga.

"Ya tenemos una tendencia muy claramente a la reducción de la epidemia, hay menos casos en semana comparado con la semana previa, hay menos casos en un día comparado con el día previo. Esta tendencia lo que se espera es que se mantenga hasta que lleguemos a niveles mínimos de esta quinta ola" destacó.

México adquiere tratamiento oral contra COVID

El Gobierno de México anunció la firma de un acuerdo de compra de la terapia antiviral .

El Gobierno de México anunció la firma de un acuerdo de compra de la terapia antiviral oral contra el COVID-19 de Pfizer, denominado Paxlovid. Dicho contrato contempla la adquisición de 300 mil tratamientos orales los cuales ya iniciaron su llegada al país.

El tratamiento antiviral de Pfizer, enfocado en administrarse en personas que poseen la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 y que tengan alto riesgo de desarrollar complicaciones, fue aprobado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el pasado mes de enero de 2022, siendo el segundo país de la región en ser suministrado.

El tratamiento incluye nirmatrelvir, un inhibidor de proteasa que fue diseñado específicamente para bloquear la actividad de la proteasa 3CL del SARS-CoV-2, enzima que el coronavirus necesita para lograr replicarse.

¿Son los antibióticos eficaces para prevenir o tratar la COVID-19?

Los antibióticos no son eficaces contra los virus.

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella.

