Quinceañera muerta tras bailar vals es despedida con conmovedor homenaje

Daniela, quinceañera que murió misteriosamente durante su anhelada fiesta, fue despedida por sus padres y amigos en un conmovedor sepelio en Coahuila, en un hecho que conmovió a todo México.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la joven se desvaneció justo después de bailar el vals en su fiesta, la cual tuvo lugar el pasado fin de semana, debido a un mal cardiaco que se le detectó desde corta edad.

La joven fue llevada a una clínica particular ese mismo día en donde horas más tarde se confirmó su muerte. Su deceso consternó no sólo a sus invitados sino a todo el estado, pues Daniela soñaba con la fiesta de XV desde pequeña.

Daniela fue despedida con sus fotos como quinceañera

La joven bailó por última vez con su papá.

Debido a que la joven no pudo disfrutar de toda la fiesta, a modo de homenaje, sus padres llevaron las fotografías de sus XV años a su sepelio, en donde en medio de aplausos y conmovedoras palabras fue despedida por sus seres queridos en su último adiós.

Ana María Cornejo, tía de Daniela, dedicó unas últimas palabras a la jovencita a quien describió como alegre y disciplinada, pues señaló que lo que más quería en vida era cumplir sus sueños profesionales.

“Mi morenita. Me duele en el alma todo esto, no tengo ni que decir que te amaba, porque sé que siempre lo supiste, nunca olvidaré que me reclamabas que 'mome' era mi favorita y yo siempre te decía ‘sabes que tú eres la favorita’. Por más que intenté ser fuerte no pude, pero me reconforta tu felicidad en tu fiesta, bailamos como nunca, fuiste feliz hasta el último momento, tan feliz que tu cuerpecito no aguantó. Adiós mi princesa”, escribió Ana María en redes sociales.

Quinceañera muere en plena fiesta en Coahuila

El último baile de Daniela, quinceañera que murió en su fiesta en Coahuila quedó grabado en video y fue compartido en redes sociales, por donde conmovió no sólo a su familia sino a todo México.

