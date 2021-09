Varios cantantes han tenido la responsabilidad de interpretar en canto uno de los lábaros patrios, pero a lo largo de la historia se han dado horrores, por lo que te dejamos quiénes son los peores intérpretes del Himno Nacional Mexicano.

Los expertos señalan que una buena interpretación no ha dependido del género o estilo, sino el respeto que merece un símbolo de identidad nacional. Un ejemplo es Alex Lora que, para Brenda Galindo, licenciada en Educación musical por la Facultad de Música de la UNAM, pudo ser uno de los que mejor lo entonaron.

Pero el himno nacional debe ser respetado dado que es uno de los tres lábaros patrios, entre los que está el escudo nacional y la bandera, por ello cuando una TikToker “perrea” el Himno Nacional Mexicano ¡Podría ir a la cárcel!.

Es así que te dejamos saber quiénes más son los peores intérpretes del Himno Nacional Mexicano, así como los videos donde aparecen.

Los peores intérpretes del Himno Nacional Mexicano

Aunque Alex Lora lo interpretó bien, añadió una frase.

“(Lora) cantó en tono, no me parece que haya incurrido en ninguna problemática, la letra estuvo bien, la única crítica sería su voz que ya conocemos, puede desagradar, pero no cantó mal... el único detalle en su interpretación es que haya agregado su slogan, ‘¡viva México, cabrones!’. dijo Brenda Galindo

Alex Lora entre los peores intérpretes del Himno Nacional Mexicano y de ello Galindo dijo: “Y, entendiendo que el himno debe cantarse bajo contextos respetuosos, este añadido puede resultar en una falta de respeto”, añadió.

Otro cantante que ha interpretado el Himno Nacional es Vicente Fernández el cual, de acuerdo a Brenda Galindo, respetó “la melodía, el ritmo y la letra” aunque cambió por un momento la letra.

Entre quienes se dice que es uno de los peores intérpretes del Himno Nacional Mexicano ha sido Ángela Aguilar quien fue criticada por la lentitud en la que lo interpretó.

El último entre los que sí son de los peores intérpretes del Himno Nacional Mexicano está Pablo Montero quien lo interpretó en la Final entre el Santos vs Cruz Azul del Guard1anes 20201, ya que no solo se equivocó varias veces sino que incluso le cambió la letra.

El Himno Nacional es ley

El Himno Nacional Mexicano no se oficializó en 1942.

El himno se oficializó en 1942 a partir de un decreto expedido por el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, pero existe una normatividad que lo regula y protege desde 1984, promulgada por el expresidente, Miguel de la Madrid.

La “Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales”, que dice en su artículo 39: “Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de publicidad comercial o de índole semejante”.

Una equivocación equivale a una alteración de la letra, lo que implica que puedan recibir una amonestación con apercibimiento, o una multa de hasta 10 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de cometerse la infracción y también por cada día que persista la amonestación, hasta el arresto por 36 horas. Si consideramos que la UMA actualmente está en 89.62 pesos, se podría multar hasta por 896 mil 200 pesos.

Pero celebridades mencionadas anteriormente han sido consideradas como los peores intérpretes del Himno Nacional Mexicano, aunque ninguno puede lucrar con este ya que pertenece al pueblo de México, por lo que Ángela Aguilar no pudo cobrar por cantarlo en pelea del Canelo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!