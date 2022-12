Querétaro tendrá Licenciatura en Seguridad Pública | Querétaro tendrá Licenciatura en Seguridad Pública

La convocatoria interna para la licenciatura en Seguridad Pública que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro impartirá, abrirá su convocatoria durante el primer trimestre del año 2023, de acuerdo con Juan Kuis Ferrusca Ortiz, titular de la dependencia.

La Secretaría indica que ya cuentan con todas las autorizaciones ante la Secretaría de Educación, la Dirección General de Profesiones con validez oficial.

Seguridad Pública en Querétaro

La licenciatura en Seguridad Pública será para los elementos de la secretaría

También hizo énfasis en que esta licenciatura es exclusiva para el personal de la Secretaría y tienen la opción de hacer la carrera de Técnico Superior Universitario.

"Convirtiéndonos a nivel municipal, como punta de lanza en institutos que imparten estudios de nivel superior, una licenciatura, persistirá el TSU, ahora avanzaremos con la licenciatura en Seguridad Pública, con esto ponemos el piso parejo para los hombres y mujeres que forman parte de la Institución", dijo esto y aclaró que actualmente entre el 25 y 30% del personal de la corporación son mujeres, y aseguró que hay equidad de oportunidades para crecer.

"Tienen un piso parejo porque tenemos un servicio profesional de carrera basado en igualdad de oportunidades".

Convocatoria para la Policía Municipal

La Secretaría tiene un 25% de mujeres trabajando en ella

Asimismo adelantó que en los siguientes días lanzará una nueva convocatoria para los interesados en unirse a la policía municipal y que podría cerrar en enero.

Ferrusca Ortiz aseguró que de las personas inscritas, su permanencia depende de 13 filtros que son realizados como parte del proceso de ingreso, el último de ellos es el de Control y Confianza.

"Es una de las profesiones más exigentes, es la única profesión que cuenta con una certificación sistémica cada dos o tres años, es la única profesión que la tiene y con eso se garantiza a la ciudadanía que tiene policías capacitados, con una academia y ahora tendrán oportunidad de acceder a licenciatura que impartiremos en la Secretaría", explicó.

También dijo que otras de las situaciones por las que no son aceptados es que no son del estado de Querétaro o no tienen mucho tiempo viviendo en la capital, se busca que los policías tengan arraigo en el estado y que no sean pasajeros para garantizar no ser corridos de otros estados y estén dispuestos a cuidar a la gente y al municipio.

