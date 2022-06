Qué tipos de paquetería existen en México y cómo compararlas

México posee una serie de particularidades que es necesario tener en cuenta a la hora de establecer un mapa de distribución apropiado.

De acuerdo con el informe “Digital in 2019” elaborado por We Are Social, en México hay aproximadamente 88 millones de personas que utilizan Internet de forma frecuente. Además, el usuario mexicano promedio destina, de media, ocho horas al día a navegar en la red, lo cual se traduce en más de una hora (ochenta minutos) más que la media global.

Por otro lado, según datos divulgados por el Banco de México en el informe sobre Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito, en 2021 ya existían más de 26,3 millones de tarjetas de crédito activas en el país que acumulaban un total de 338.2 miles de millones de pesos, lo cual supone un incremento en más de cinco millones (más del 21%) en comparación al mes de marzo de 2010. En realidad no resulta extraño si tenemos en cuenta que el proceso de transformación digital ha conseguido romper con una de las principales restricciones que limitaban al comercio online: El acceso a medios de pago seguros e instantáneos. Por otro lado, gracias a un desarrollo tecnológico sin precedentes, la compraventa de todo tipo de productos y servicios se ha extendido a todos los segmentos, consolidándose gracias a una población creciente que cada vez consume más a través de internet y que destina mayor tiempo a navegar que el promedio global.

Las transacciones online continúan creciendo en sintonía con una tendencia alcista del ecommerce. Según revelan desde la Asociación Mexicana de Ventas Online, tan sólo dentro de México, durante el año 2020 se alcanzó un volumen de ingresos superior a los 316.000 millones de pesos. Una cifra que significó un crecimiento del 81% en comparación con el año anterior y cuyo factor principal fue la irrupción de la pandemia sanitaria global por covid19. Dentro de la economía mexicana y del sector del comercio, el ecommerce ya mueve más del 9% de ventas totales.

¿Cómo ha afectado esto a los envíos dentro de México?

El acentuado crecimiento que ha experimentado el sector del comercio online en un periodo de tiempo extremadamente reducido ha tenido un impacto directo sobre el sector de la logística. El volumen de envíos se ha multiplicado y, en consecuencia, también se han multiplicado los costes asociados a las paqueterías. Como consecuencia, las posibilidades de distribución se han hecho más inaccesibles para las empresas y negocios más pequeños.

El proceso de envío y la eficiencia de los proveedores logísticos tienen un importante impacto en el futuro de las marcas. La agilidad o las garantías de seguridad influyen directamente en la experiencia del comprador. La recepción de productos en mal estado o fuera del plazo pactado puede generar un recuerdo negativo sobre la tienda o ecommerce y, a largo plazo, puede derivar en un descenso del volumen de ventas o ir en detrimento de su reputación de marca.

En un punto clave de la transición digital como el actual, resulta perentorio establecer buenas estrategias logísticas y asegurarnos de que nuestra marca brinda la mejor experiencia de compra. Además, es importante tener en cuenta que en la actualidad, muchos de los clientes están realizando pedidos online por primera vez, lo cual significa que no cuentan con demasiada confianza sobre el método de compra online. Ofrecer un servicio eficiente y ágil resulta fundamental si de lo que se trata es de generar conductas de consumo reincidentes en nuestra plataforma y fidelizar a la nueva oleada de clientes que comienza a llegar al universo online.

Estas son las empresas de paquetería más importantes de México

Union Pacific

Su origen se remonta a 1862 en Estados Unidos. Se ha convertido en una de las compañías ferroviarias más relevantes del sector. Su segmento de actividad está especialmente orientado a la distribución automovilística, mercancías agrícolas o al transporte de remolques y contenedores. Uno de sus principales puntos fuertes es que cuenta con una infraestructura robusta y extensa que le permite absorber grandes volúmenes de envíos. Su elevado rendimiento la ha llevado a convertirse en una de los proveedores más relevantes del mundo aunque, de momento, únicamente ofrece servicios de distribución a nivel nacional y establece conexiones con Canadá y México.

DHL

Cuenta con una gran presencia en el sector debido, entre otras cosas, a sus reducidos períodos de envío o la diversificación de su oferta. Entre su cartera de servicios podemos acceder a opciones de transporte especial para pequeñas empresas. Además, su marcada base tecnológica se refleja en soluciones 100% digitalizadas con herramientas como, por ejemplo, su eficaz sistema para rastrear paquetes en tiempo real.

Japan Railways Group

Se ha convertido en el grupo logístico más potente de Japón. En la actualidad, su estructura está formada por siete empresas diferentes. Aunque su mapa de distribución abarca el territorio de Japón, también posee diferentes conexiones con las áreas más relevantes a nivel comercial del mundo.

FedEx

Aunque nació en Estados Unidos, a lo largo de su trayectoria ha experimentado un importante proceso se expansión. En la actualidad, ofrece cobertura a nivel internacional. Dentro de México se considera una de las alternativas de paquetería más populares porque proporciona cobertura a todo el territorio nacional. Además, FedEx también ofrece numerosos servicios de expedición a ámbito internacional entre los que se encuentran soluciones para empresas de pequeñas y medianas dimensiones que tratan de abrirse camino en mercados extranjeros.

UPS

También recibe el sobrenombre de “Big Brown” debido a la presencia del color marrón en su identidad corporativa. En la actualidad es la empresa número 1 a nivel mundial debido, entre otras cosas, a su extensa red logística internacional que abarca regiones como África, Oriente Medio, Europa o América.

¿Cómo identificar la empresa de paquetería más adecuada?

La logística ha cobrado un papel fundamental dentro de los modelos de negocio basados en la comercialización de productos online. Pero, ¿cómo establecer una buena estrategia de distribución?

Uno de las primeras cosas que deben tenerse en cuenta es que no es necesario adoptar estructuras fijas. Optar por un modelo de envío dinámico a partir de diferentes proveedores puede ser una opción altamente ventajosa, especialmente para aquellos negocios y empresas de dimensiones más reducidas. En la actualidad, existen agregadores de envíos que proporcionan información de forma automática sobre las alternativas disponibles. A partir de un comparador online es posible obtener una relación de los principales proveedores, sus tarificaciones, rutas y servicios.

Introducir este tipo de plataformas en nuestras estrategias supone acceder a nuevas oportunidades de ahorro cada día pero también a servicios 100% adaptados a las necesidades de nuestros clientes y las dinámicas de nuestra empresa. Gracias a este tipo de motores cambiar de operador logístico se convierte en algo realmente sencillo. Al final, se convierte en un recurso extremadamente útil para mantener o incrementar el valor competitivo de un ecommerce lo cual, no sólo puede redundar en un incremento de beneficios, sino también en un mayor conocimiento del sector de la logística y mayores oportunidades de perfeccionar nuestro flujo de recursos.

Dentro de México Skydropx se ha convertido en agregador más reconocido. Además, su posicionamiento dentro del sector queda patente en su alianza con el gigante del comercio electrónico Shopify. Skydriox es propone un servicio integral dentro del segmento de la logística dentro de México, algo que, en la actualidad, constituye un modelo de negocio excepcional y poco habitual. Una de sus principales potencialidades es su potencial tecnológico a partir de soluciones innovadoras y basadas en inteligencia artificial como su servicio de tracking y seguimiento “Radar” o su motor de comparación de precios instantáneo.

“Los negocios no estaban preparados para esto, no conocían que se podía hacer todo el proceso operativo con unos clicks y hace un año cuando vendíamos la solución y les explicábamos lo que se podía lograr a través de la tecnología, la gente no lo creía. Yo creo que una de las cosas que derivó esta pandemia fue ayudar a que se pasaran a digital muchos de esos procesos manuales y aunque existía un poco de miedo, creo que las empresas tuvieron la tranquilidad de saber que existía una solución de logística y esa solución era Skydropx” declara Mitzi López, VP Growth Hacking and Marketing de Skydropx.

Es importante tener en cuenta que Skydropx surge como una solución para localizar empresas de mensajería e identificar alternativas de interés dentro del segmento de paquetería en México. Sus funcionalidades permiten encontrar en unos pocos clics las soluciones más relevantes a partir de sistemas de filtrado que permiten establecer criterios como el destino (nacional o internacional), tarifas, períodos de entrega u otros parámetros.

Tal y como ha pasado a nivel global, el tejido empresarial mexicano no estaba preparado para un crecimiento tan agudo en un espacio de tiempo tan reducido (acentuado por la irrupción de la pandemia). El principal reto que surgió con esta aceleración de los procesos de transformación digital fue identificar una fórmula de transporte y distribución que pudiese absorber todas las necesidades del mercado. La sistematización y la automatización del proceso se han convertido en factores decisivos para lograrlo y, dentro de este contexto, las plataformas especializadas en la agregación y comparación de soluciones han adquirido un papel especialmente importante. Especialmente, en lo concerniente a los negocios más reducidos y que cuentan con mayores limitaciones presupuestarias para cubrir la fase de distribución.