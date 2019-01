¡Qué terco! AMLO presidente no quiere cuidarse pese a recibir amenaza de muerte, México

AMLO presidente de México se niega a aumentar su seguridad pese a recibir una amenaza de muerte de un “líder huachicolero” de Guanajuato.

A través de una narcomanta que fue encontrada en la periferia de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca Guanajuato, “El Señor Marro” exige al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retirar las Fuerzas Armadas de la refinería o de lo contrario, se tomarán represalias en contra de la población.

“Andrés Manuel López Obrador te exijo que saques a la Marina, Sedena y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar gente inocente para que veas que esto no es un juego y que en Guanajuato no los necesitamos. Ahí te dejo un regalito en mi refinería para que veas cómo se van a poner las cosas y si sueltas a mi gente que se llevaron y si haces caso no van a valer madre. Atente a las consecuencias. Atte. El señor marro.”