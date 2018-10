¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 y cómo se manifiestan 50 años después?

Un día como hoy, 2 de octubre pero de 1968, México tuvo el peor de los golpes a nivel nacional; pues un acontecimiento marcó la historia considerado uno de los más trágicos, y se refiere a la matanza de Tlatelolco. Hoy se conmemoran 50 años, medio siglo en el que se ha guardado silencio y la versión oficial aún no sale a la luz.

Los Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma del México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de diversas instituciones fueron brutalmente reprendidos por el gobierno del ex-presidente Gustavo Díaz Ordaz y orquestada por el ejército.

Los mexicanos revivieron el trágico momento luego de 50 años. ¡2 de octubre, no se olvida! Exclamaron en las calles de la CDMX.

Asimismo, el portal de Noticieros Televisa; dio a conocer una crónica que detalló minuto a minuto todo lo que sucedió durante la manifestación que concluyó hoy, misma a la que también incluyeron lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.

15:00 horas: Se juntan diferentes organizaciones en la Plaza de las Tres Culturas.

15:15 horas: Recuerdan a las víctimas de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre 1968.

15:26 horas: Los manifestantes siguen llegando a la explanada de Tlatelolco con pancartas alusivas a la masacre del 2 de octubre y diversos movimientos sociales.

15:49 horas: Eje central ya se encuentra cerrado en su cruce con Reforma.

16:15 horas: Habrá tres contingentes en esta marcha. Los tres irán en dirección al Zócalo: uno sale de la Plaza de las Tres Culturas, el segundo sale del Casco de Santo Tomás y el tercero sale del Ángel de la Independencia.

16:15 horas: La marcha parte de la Plaza de las Tres Culturas hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

16:19 horas: La marcha que parte del Casco de Santo Tomás avanza por Flores Magón. Son alrededor de 300 estudiantes del IPN. Portan una manta conmemorativa del Consejo Nacional de Huelga de 1968.

16:25 horas: La marcha sigue avanzando hacia la Torre Latinoamericana.

16:30 horas: Están presentes los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

16:31 horas: Se observan figuras caricaturezcas referentes al ex mandatario Gustavo Díaz Ordaz.

16:35 horas: La marcha avanza por Eje Central y se acerca al cruce con Paseo de la Reforma.

16:47 horas: La marcha se detiene antes de salir a la altura de la Plaza Garibaldi.

16:54 horas: La punta de la marcha va a la altura de la calle Violeta.

16:58 horas: La marcha conmemorativa del 2 de octubre cruza Belisario Dominguez a la altura de el Teatro Blanquita.

17:00 horas: La marcha se detiene en la esquina de República de Cuba.

17:04 horas: La marcha se acerca a la avenida 5 de Mayo, calle por la que ingresará al Zócalo. Las calles del centro ya están cerradas.

17:06 horas: A las 18:10 horas, la marcha conmemorativa del 2 de octubre 1968 hará un minuto de silencio simbólico en el Zócalo para conmemorar a los estudiantes masacrados, a esa misma hora hace cincuenta años, en la Plaza de las Tres Culturas.

17:09 horas: Los contingentes del Casco de Santo Tomás llevan parados 40 minutos a la altura de Eje Central, esperando para marchar hacia el Zócalo. Hay más de mil estudiantes en este contingente.

17:12 horas: Llega la vanguardia a la calle de 5 de Mayo. La manifestación es muy nutrida y los comercios en la zona siguen cerrados.

17:18 horas: Llega la vanguardia a Motonlinía y en pocos minutos llegará la marcha a la plancha del Zócalo.

17:23 horas: La vanguardia de la marcha comienza a entrar al Zócalo capitalino. Habrá un mitin y, a las 18:10 horas, se guardará un minuto de silencio en honor a las víctimas del 2 de octubre 1968.

17:30 horas: En el zócalo, se instala un memorial bajo el asta bandera y comienza a tocar una banda de viento para recibir a la marcha. La plancha central de la Ciudad de México comienza a llenarse.

17:32 horas: Durante la marcha se pasó lista, en repetidas ocasiones, de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

17:41 horas: Mientras la gente sigue entrando a la plancha del Zócalo, la banda de alientos ameniza la tarde con música.

17: 45 horas: Durante el recorrido hubo pintas alusivas a movimientos sociales, la masacre del 2 de octubre y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se reporta saldo blanco.

17:47 horas: Suena una nostálgica versión en alientos de Yesterdayde los Beatles en la plancha del Zócalo. Se siguen congregando los manifestantes en el lugar.

17:55 horas: La banda de alientos Tlayacapan seguirá tocando hasta las 18:10 horas, cuando habrá un minuto de silencio. Posteriormente, se hará un pase de lista a los caídos del 2 de octubre de 1968. Finalmente, habrá un discurso por parte del CNH y el evento conmemorativo terminará cuando se entone el himno nacional mexicano.

17:57 horas: Algunos contingentes de jóvenes corren el último tramo de la marcha para entrar al Zócalo. Las expresiones en la manifestación son coloridas y diversas.

17:58 horas: Entran los últimos contingentes a la Plaza de la Constitución. El Zócalo ya está lleno a más de la mitad de su capacidad.

18:01 horas: Termina el concierto de la Banda Tlayacapan y comienza el mitin en conmemoración del movimiento estudiantil de 1968 y de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas.

18:05 horas: David Roura y Dulce González Garduño del comité 68 pasan lista de los caídos en el movimiento estudiantil de 1968.

18:08 horas: Termina pase de lista de los caídos durante el movimiento estudiantil de 1968. Se recuerda ahora los hechos que sucedieron hace exactamente 50 años en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

18:10 horas: Se guarda un minuto de silencio por los caídos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

18:13 horas: Sube al templete Félix Hernández Gamundi, integrante del CNH en el 68 y preso político:

18:19 horas: Continúa el discurso de Félix Hernández Gamundi haciendo un recorrido sobre lo sucedido al movimiento estudiantil después de 1968:

18:25 horas: Colocan antimonumento en la esquina de Madero, en la Plaza de la Constitución.

18:30 horas: Félix Hernández Gamundi termina su discurso:

“Amigas, amigos, dijo Raúl Álvarez: ‘Al calor de las balas el 2 de octubre en Tlatelolco no sabíamos qué iba a pasar los siguientes dos minutos pero supimos que si éramos capaces de sobrevivir, dedicaríamos el resto de nuestra vida para luchar por un país democrático y libre’. ¡2 de octubre no se olvida! ¡Viva México!”

18:32 horas: Sube al podio la consejera académica de la Facultad de Derecho e integrante de la Central de Estudiantes Universitarios, Miriam Estrada, para leer un pronunciamiento.

18:35 horas: Un documento sobre el antimonumento explica las razones de esta protesta:

18:38 horas: Termina el pronunciamiento de Miriam Estrada:

18:39 horas: Pasan al micrófono del templete a integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

18:47 horas: La Secretaría de Seguridad Pública calcula que participan más de 45 mil personas en la marcha conmemorativa por el 2 de octubre de 1968.

18:50 horas: Concluye la participación de la vocera del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra:

“Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta. (…) Somos un pueblo digno, mujeres, hombres, niños que no estamos dispuestos a agachar la cabeza, que estamos dispuestos a dar la vida en esta lucha que llevamos diario. Tenemos ahora a un presidente electo que dice que “primero los pobres”. Tenemos que hacer que esta consigna sea realidad, no porque lo dice él, sino porque lo tenemos que obligar a que se cumpla. (…) Vale más vivir en paz que su maldito dinero. Hermanos estudiantes, necesitamos de su fuerza, de su frescura, como cuando esta plaza se llenó con el movimiento estudiantil hace 50 años. Esta lucha es de todos y no de unos cuantos.”