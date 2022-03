¿Qué pasó con Louis Tomlinson y Carlos Slim?

Louis Tomlinson y Carlos Slim fueron blanco de memes y tendencia en Twitter debido a una nueva propuesta de moda de la cual forma parte el ex integrante de la banda One Direction.

Como es bien sabido, Carlos Slim Helú es el magnate hombre de negocios y el hombre más rico de México, dueño de cientos de empresas entre las que destacan Grupo Carso, Telmex, Sanborns, Sears, etc.

Si deseas conocer más acerca de la fortuna de Carlos Slim y el motivo por el cual se hizo viral en redes sociales, a continuación La Verdad Noticias te comparte la relación que se produjo entre el ex integrante de One Direction.

¿Qué tienen que ver Louis Tomlinson y Carlos Slim?

Memes de Carlos Slim y Louis Tomlinson

El cantante y el empresario fueron relacionados por el fandom, pero ellos no hicieron comentarios. Todo esto se debió a que el ex integrante de One Direction lanzó su nueva mercancía y a pesar de que tiene un 28% de descuento en toda su línea, tiene costos un poco elevados.

Se trata de una propuesta de moda, accesorios y música puesta sobre la mesa por el cantante Louis Tomlinson, quien desde un sitio web vende toda clase de sudaderas, playeras, bolsos, termos, gorros y hasta cubrebocas, productos que han tenido especial relevancia entre los seguidores de la ahora extinta boy band.

Carlos Slim en Twitter

Carlos Slim en Twitter

Carlos Slim en Twitter logró acumular un total de 5 mil 987 tweets relacionados. Los usuarios se refirieron a él para solicitarles que les “pagará la merch”. Esta petición llevó al nombre del empresario a ocupar los primeros puestos dentro de las tendencias de Twitter.

Esta no es la primera vez que el fandom pide cosas de este estilo, pues en el año 2015 hicieron lo mismo con nada más y nada menos que El Chapo Guzman.

¿Cuál es la empresa más grande de Carlos Slim?

De todas las empresas que posee Carlos Slim, el sector de las telecomunicaciones ha sido el que más ha aportado a su riqueza, sobre todo gracias a la multinacional América Móvil, la cual alcanzó la cima del ranking Las 500 empresas más importantes de México, realizado por Expansión.