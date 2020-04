¿Qué pasará con el curso escolar 2019-2020 en México ante el coronavirus?

¿Qué pasará con el curso escolar 2020 en México ante la pandemia del coronavirus?

En México, la pandemia del coronavirus ha provocado que la Secretaría de Educación Publica (SEP) suspenda todas sus actividades desde el pasado 20 de marzo como una forma para evitar el contagio del Covid-19 y acatar con las medidas interpuestas por la Secretaría de Salud ante la emergencia sanitaria.

Pero para el cierre anticipado de las escuelas en México por el Covid-19 se tomó en cuenta las dos semanas que, como marca la ley en nuestro país, son consideradas como temporada vacacional por la Semana Santa; ahora una de las interrogantes que preocupan a millones de padres de familia es, ¿cuándo volverán los niños y niñas a clases? ¿Qué sucederá con el ciclo escolar 2019-2020?

Educación a distancia, ¿opción para la SEP?

Apenas fue decretado el estado de emergencia sanitaria por cuestiones de fuerza mayor en el país, despues de los mil casos confirmados de coronavirus el pasado 30 de marzo, hubo personas que aseguraban que la Secretaría de Educación Pública (SEP) planeaba reanudar las clases hasta el mes de septiembre, y sostenían que el ciclo escolar 2019-2020 sería anulado y que los estudiantes tendrían que repetir el año.

Esta cuenta se dedica en cuerpo y alma a publicar noticias falsas como la que aparece en la imagen. @emoctezumab titular de la @SEP_mx informará a su debido tiempo sobre el fin del #recesoescolar #BastaDeFakeNews #Infórmate pic.twitter.com/NI3oAupAD3 — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 30, 2020

Esta versión pronto fue desmentida y más que dejar sin clases a casi 26 millones de estudiantes en todo el país, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que la SEP comenzaría a impartir clases a distancia con el programa “Aprende en Casa”, transmitido a través de la televisión e Internet.

Estaba previsto que el programa llevara la educación a niños y niñas de todo el país desde el lunes 23, hasta este viernes 17 de abril, para que los estudiantes regresaran a clases el día 20, una vez terminadas las vacaciones de Semana Santa, pero la realidad del Covid-19 y la extensión de la cuarentena nos ha demostrado que no será así.

El programa de la SEP podría ser la mejor opción para que los estudiantes continúen aprendiendo durante la cuarentena.

México está a punto de entrar en la Fase 3 de la emergencia sanitaria por el coronavirus, por lo que el regreso a clases dentro de las próximas dos semanas no parece ser la opción más viable, pero el programa de educación a distancia de la SEP parece contener en sí mismo una posible solución al problema.

Esta idea se refuerzo luego de que el pasado domingo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) reconoció la labor de las autoridades educativas en México con el programa “Aprende en casa” y admitió que este desarrollo puede ser de gran utilidad para el resto de los países afectados por la pandemia. ¿Podrá esto ser la razón para extender el programa hasta el final del curso escolar?

Reanudación de clases en otros países

México no es el primer país en el mundo en aplicar la medida de ofrecer educación a distancia a sus estudiantes. En Italia, 10 millones de alumnos se quedaron sin clases desde el 5 de marzo, y se esperaba que las aulas fueran reabiertas el 16 de marzo, situación que fue imposible debido a que las cifras de muertes y contagios en Italia fueron las más altas en todo el mundo durante casi todo el mes.

Italia tuvo que improvisar un modelo educativo para llegar a sus estudiantes.

El gobierno tuvo que improvisar las clases a distancia, y hasta el día de hoy se desconoce cuándo serán abiertas las aulas. Tras la firma de un decreto oficial el pasado 6 de abril, la conclusión ha sido que todos los estudiantes aprobarán el año escolar, con lo que el gobierno dio fin a esta preocupación solo después de 2 meses de confinamiento.

En Wuhan, epicentro del brote de coronavirus en China, el aislamiento social no llegó a su fin sino después de 11 semanas, aunque el gobierno chino aún no ha dado el paso definitivo de que el país considera el virus completamente controlado: la reapertura de las aulas.

Wuhan retoma la normalidad tras el coronavirus



Después de dos meses de confinamiento los residentes de Wuhan vuelven a la normalidad en las calles de su ciudad. Las autoridades están relajando las restricciones impuestas a sus once millones de habitantes. pic.twitter.com/UGSxezZ6Fz — DW Español (@dw_espanol) April 5, 2020

En España y Estados Unidos, los otros dos países más azotados por el Covid-19, aún no se tiene certeza sobre cuándo podrían volver a ocuparse las escuelas, toda vez que se espera que ambos países alcancen próximamente el pico más alto de contagios y muertes a causa del Covid-19.

La realidad es que enviar a los niños de vuelta a la escuela implica no solamente arriesgarlos a ellos a un contagio, con la dificultad que implica pedirle a los estudiantes que no se toquen la cara, que no toquen los objetos o que se laven las manos, sino que pone en riesgo a miles de familias y personas que tienen contacto con los menores.

Estudios a nivel internacional demuestran que mantener las escuelas cerradas durante el pico de una pandemia puede ayudar a aplanar la curva de contagios, reduciendo la velocidad del esparcimiento del virus hasta en un 40 por ciento.

Cierre de escuelas es una medida efectiva para aligerar la cifra de contagios de coronavirus.

Un análisis realizado en 2016 en BMC Infectius Diseases halló que, basándose en la pandemia de la gripa H1N1 en 2009, cerrar escuelas puede reducir el número de contagios hasta en un 25 por ciento, y la incidencia semanal de nuevos casos hasta en un 50 por ciento.

Te puede interesar: El mundo se acerca rápido a los 2 millones de contagios del coronavirus

Mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene la fecha del regreso a las aulas como el 30 de abril para los niveles de primaria, secundaria y bachillerato. Por ahora, no existe ninguna publicación que refiera la cancelación del curso escolar, ni que se vaya a utilizar el periodo que corresponde a las vacaciones de verano para retomar los cursos.