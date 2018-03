¿Qué implica lavarse las manos para nuestra salud?

Señalan que una de las principales causas de enfermedades se debe a NO lavarse las manos

Te puede interesar

Es cierto que una de las principales cosas que se enseñan a temprana edad, es sobre la importancia de lavarse las manos para prevenir enfermedades, sin embargo, datos arrojan que muchas de las enfermedades se dan por la falta de higiene en estas. En ese sentido, detalló que tan solo el año pasado, las primeras causas de enfermedades y atención hospitalaria a nivel primario fueron la influenza, las infecciones en vías respiratorias y la diarrea. Añadió que en ese mismo año, la influenza afectó a más de 23 millones de personas afectadas en el país y la causa principal, en más de 50 por ciento de los casos, fue no tener una adecuada higiene en las manos. Además, en el país existen más de 4.5 millones de personas afectadas por casos de diarrea cada año, más de 60 por ciento de los casos se debe a no lavarse las manos, ello, sumado a la predisposición de ciertos grupos de personas como los niños y quienes tienen problemas inmunológicos. En ese sentido, precisó que 1.8 millones de niños al año presentan cuadros diarreicos, de los cuales, medio millón fallece por esa causa, y en un 60-70 por ciento de los casos de enfermedades por infección estomacal se pudo haber evitado de haber llevado una buena higiene. Explicó que los microbios llegan a las personas mediante la materia fecal; es decir, después de ir al sanitario, las personas no se lavan las manos y esparcen dichas bacterias; además, al cambiar pañales a los bebés se considera que el uso de toallitas húmedas mantiene limpias las manos; sin embargo, en muchas ocasiones este tipo de materiales no desinfectan en su totalidad. Lo anterior, añadió, se suma a que las personas no se concientizan de lavar sus manos antes, durante y después de preparar comida, en ese sentido, refirió que alimentos como la carne, el pollo u otros, no están libres de bacterias al pasar por muchos procesos para llegar a la mesa, y una forma de evitar contaminar la comida es mantener una higiene constante en las manos.