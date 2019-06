¿Qué hizo AMLO presidente en el día? Resumen del 5 de junio de 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció como todos los lunes desde Palacio Nacional la tradicional conferencia matutina, en donde habló sobre su visita a la frontera con Estados Unidos.

AMLO, reconoció que el presidente estadounidense Donald Trump está en su derecho de expresarse pero para ello existe el diálogo.

Guardería ABC

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al cumplirse el décimo aniversario de la tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, recordó que es un día de duelo nacional.

Fueron 49 muertos y 106 heridos, por lo que se trabaja para que no vuelvan a ocurrir tragedias cómo esta.

En la mañanera, estuvo presente Zoé Robledo quien señaló que en relación a la denuncia que presentó el IMSS, fue a petición de las familias afectadas y que comparten el interés de que se haga justicia.

el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas se comprometió a que se logre una solución satisfactoria sobre esta tragedia, quien además expuso que en Chiapas por otro lado, en Chenalo se suscribió un pacto para la restauración de la Paz en esa entidad.

Inocentes en la cárcel

AMLO, anunció durante la conferencia mañanera que se van a implementar reformas a la ley para agilizar procedimientos penales con el fin de liberar a decenas de personas inocentes de las cárceles de México.

dentro de las facultades del gobierno federal se tratará de liberar a los inocentes porque muchos de ellos padecen la fabricación de delitos, en donde además hay indígenas, ancianos, personas que no tienen dinero, además de los llamados presos políticos.

Por otro lado, Andrés Manuel, rechazó, durante su conferencia mañanera, que la polémica detención de Naasón Joaquín García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, afecten¿ a su gobierno.

“Si se les rentó o no se les rentó, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer. Y cualquier persona, cualquier asociación puede expresarse, manifestarse, esa es la tolerancia”, declaró el presidente de México en la conferencia mañanera.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, explicó que tiene la conciencia tranquila porque es partidario del respeto y la tolerancia; también afirmó que sus adversarios le echan la culpa de lo sucedido.

Andy Ruiz y AMLO

El campeón Ruiz, ha recibido decenas de invitaciones para visitar diversos programas de televisión, radio y para diversos lugares, pero de inmediato, aceptó la del AMLO, y por ello, se reunirán en la Ciudad de México la próxima semana.

Andrés Manuel, pidió al titular de la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox), Miguel Torruco, que se pusiera en contacto con el campeón de peso completo, quien ya aceptó la invitación.