¿Qué hizo AMLO presidente en el día? Resumen del 4 de junio de 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció como todos los lunes desde Palacio Nacional la tradicional conferencia matutina, en donde habló sobre su visita a la frontera con Estados Unidos.

López Obrador reconoció que el presidente estadounidense Donald Trump está en su derecho de expresarse pero para ello existe el diálogo, hay comunicación y es seguro que se tienen conservadas entrevistas con funcionarios estadounidenses, incluso la cámara de comercio de esa nación se manifestó por el libre comercio, además de gobernadores de Texas, California, Nuevo México, entre otros respaldados.

Espionaje en Santa Lucía

AMLO declaró que los opositores han enviado a dones para espiar la construcción del aeropuerto “General Felipe Ángeles” en la Base Aérea de Santa Lucía.

El mandatario expuso que la construcción del aeropuerto en Santa Lucía le molesta a los opositores corruptos, ya que tenían su negocio “amarrado”; AMLO afirmó que los corruptos querían convertir el actual aeropuerto de la Ciudad de México (CDMX) en un negocio inmobiliario, una especie de Santa Fe.

Respuesta de AMLO a pregunta machista

Tras la pregunta machista de un periodista sobre la decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Cuidad de México (CDMX) de los uniformes neutros, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) evitó hablar sobre el “polémico” tema.

“¿No considera usted que se está yendo al extremo cuando es la propia autoridad, el gobierno quien autorice o permita esta nueva modalidad, sobre todo en niños preescolar y básico que aún no pueden decidir sobre ellos mismos?”, preguntó el periodista.

“Yo no voy a manifestarme en esta decisión que tomaron en el gobierno de la Ciudad de México, porque son temas muy polémicos y soy respetuoso, voy a respetar a quienes piensan que está bien y a quienes piensan que está mal, no voy a pronunciarme”, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que no me gusta es imponer las cosas aún cuando se tenga mayoría no se debe de imponer nada; nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, prohibido imponer”.

Mensaje importante

Envío un mensaje a los funcionarios públicos, en donde el mandatario le pidió a quienes difieran del “nuevo proyecto” de gobierno, presenten su renuncia, tal y como lo hizo el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“No presionamos a nadie. Quisiéramos que quienes no compartan el nuevo proyecto de nación, en un cato de honestidad, opten por otra manera de laborar”.

AMLO vivirá en Palacio Nacional

Palacio Nacional podría ser la nueva residencia presidencial, por lo que el mandatario de México, podría irse a vivir al recinto junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo menor, Jesús Ernesto a partir del próximo 1 de julio.

Historiadores señalaron que el último presidente en habitar el recinto fue Porfirio Díaz hace más de 132 años, mismo que desalojó en 1884 para mudarse al Castillo de Chapultepec.

Suspensión de cobros en Colima

AMLO dio a conocer que quedará suspendido el cobro en la caseta de Colima.

“Voy a dar respuesta a una petición que me hizo el pueblo de Colima y el gobernador sobre la caseta y les traigo una noticia, le pedí al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú que hablara con el concesionario, tiene una concesión por 60 años y hay problemas de denuncias que se han presentado, me mandó decir el concesionario que aceptaba que a partir de mañana ya no se iba a cobrar a los automóviles que pasan por esa caseta ¿está claro o lo repito?”.