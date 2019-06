¿Qué hizo AMLO presidente en el día? Resumen del 3 de junio de 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció como todos los lunes desde Palacio Nacional la tradicional conferencia matutina, mejor conocida como “mañanera”, en donde habló sobre su visita a la frontera con Estados Unidos.

AMLO anunció que luego de tres días de veda electoral visitará Tijuana el próximo fin de semana, donde respaldará a los mexicanos de la frontera con Estados Unidos.

“Somos un gobierno humanista y no vamos a engancharnos en una confrontación, queremos ser amigos, mediante el diálogo buscando la situación pacífica, defendiendo los derechos humanos, es lo que está haciendo la delegación de México en Estados Unidos”, aseguró el mandatario.

No se puede avanzar y transformar sin el apoyo de los ciudadanos. Conferencia de prensa en vivo. https://t.co/J8pzMti7Mc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 3 de junio de 2019

López Obrador reconoció que el presidente estadounidense Donald Trump está en su derecho de expresarse pero para ello existe el diálogo, hay comunicación y es seguro que se tienen conservadas entrevistas con funcionarios estadounidenses, incluso la cámara de comercio de esa nación se manifestó por el libre comercio, además de gobernadores de Texas, California, Nuevo México, entre otros respaldados.

Como cada lunes, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer en la conferencia mañanera, realizada en el Palacio Nacional, las gasolineras que venden más caro y más barato en México.

Por lo que se informó que Chevron, es la marca que venden la gasolina más cara en México, vende en 20.89 pesos el litro de Magna o Regular, 22.86 pesos el litro de Premium y 22.14 Diésel.

Encontramos en una gasolinera de Champotón, Campeche, un mecanismo conocido como “rastrillo”, para alterar el volumen de litros que se despachan al consumidor.

Seguiremos verificando y denunciando esta alteración a la Fiscalía de la Nación. @Profeco #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/yHgia4PZ9Z — Ricardo Sheffield (@SheffieldGto) 3 de junio de 2019

AMLO presidente presumió cartas que le han hecho llegar como muestra de apoyo ante las agresiones de Donald Trump contra México.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de México, presumió las cartas de apoyo que le han hecho llegar ante las agresiones y amenazas de Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, contra el territorio mexicano.

“Agradezco la solidaridad de ricos y pobres, de la inmensa mayoría de los mexicanos en el tema de las tarifas que quiere imponer el presidente Trump. Igual que lo expresaron familias humildes, lo transmiten empresarios como Slim, Alemán y otros. Vean la carta de Alberto Baillères”, escribió AMLO.

Agradezco la solidaridad de ricos y pobres, de la inmensa mayoría de los mexicanos en el tema de las tarifas que quiere imponer el presidente Trump. Igual que lo expresaron familias humildes, lo transmiten empresarios como Slim, Alemán y otros. Vean la carta de Alberto Baillères: pic.twitter.com/71wbjw9EIk — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 3 de junio de 2019

Durante su tradicional mañanera desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento ha recibido 300 solicitudes de funcionarios, entre ellos científicos para salir al exterior, por lo que el mandatario aseguró que revisaría los casos, pero advirtió que se acabó el turismo académico.

“Que se lo más indispensable, que no vayan a hacer turismo político, que no vayan a pasear a costillas del erario, que sea lo que requiera del viaje, porque se pueden hacer las cosas por internet”, aseguró el tabasqueño.

�� #ConferenciaDePrensa de la delegación del #GobiernoDeMéxico desde Washington, D.C.



Vamos por el diálogo.



���� y ���� son economías complementarias. La imposición de aranceles ocasionaría inestabilidad financiera y no disminuiría el flujo migratorio.https://t.co/CqL9UR6mig — Gobierno de México (@GobiernoMX) 3 de junio de 2019

Tras el paro que realizaron los taxistas par exigir la eliminación del servicio particular que se ofrece por medio de plataformas, para lo cual bloquearon diversas avenidas de la Ciudad de México, AMLO presidente respaldó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheuianbaum.

Por lo anterior, AMLO aseguró que no se puede decir sí a todo y que serán los ciudadanos quienes califiquen sí los choferes de transporte concesionada tiene la razón.

“Hay veces que no se puede decir sí a todo, hay veces que no es posible decir sí; antes era célebre una frase: ‘conflicto que se resuelve con dinero, no es problema’. Ya eso ya no es decir: oh me das esto o hago un paro”.

