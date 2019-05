¿Qué hizo AMLO presidente en el día? Resumen del 28 de mayo de 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció la tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, en donde anunció la cancelación de las conferencias mañaneras en los estados donde se realizarán elecciones.

AMLO reveló que está de acuerdo en que las conferencias mañaneras se cancelen en los estado, de Aguascalientes, Baja California, Durango, Pueblo, Quintana Roo y Tamaulipas, por las elecciones con el fin de evitar alguna intervención o injerencia política.

Desde Palacio Nacional, el mandatario habló sobre el combate a la corrupción en la CFE, de la misma manera en la que se combatió en el caso de las gasolinas y los medicamentos.

“No tenemos ningún riesgo de perder la capacidad de generar la energía eléctrica y abastecer a todos los hogares”. E incluso AMLO presidente aseguró estar confiado en el trabajo que se está haciendo por parte de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Te puede interesar:

AMLO presidente predice apagones en el sureste de México

Tenemos que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México. Conferencia de prensa en vivo. https://t.co/UoxdAZhWkC — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de mayo de 2019

Durante la mañanera, AMLO Presidente dijo que las universidades de Bienestar serán responsabilidad del organismo descentralizado además anunció que esta semana firmará el decreto de creación.

Cabe destacar que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García ofertarán 36 carreras en los 100 campus actualmente en funciones, entre ellas Educación Física con especialidad en Beisbol en unos nueve centros de estudio.

Asimismo, el presidente de México, hizo un llamado a los encarados del Poder Judicial para no usar su nombre o el del Gobierno Federal para que no haya influyentismo y corrupción.

Durante la tradicional mañanera, AMLO dijo, “pedirles a los encargados del Poder Judicial, con todo respeto, que se conduzcan con rectitud, que no haya influyentismo o currupción, que no se use mi nombre o del Gobierno Federal, del Poder Ejecutivo”, recalcó desde Palacio Nacional.

Te puede interesar:

AMLO pide a Poder Judicial no usar su nombre para evitar corrupción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio una noticia durante su mañana de este martes que dejó con lo boca abierta a más de uno; desde Palacio Nacional el mandatario dio a conocer que un funcionario público pidió se operó la nariz para parecerse al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Tengo pruebas nadamas que no pude decir, por una cuestión de dignidad precisamente de un alto funcionario que fue hacerse una cirugía plásticas y la esposa le dijo al doctor, ‘déjele la naricita como al del presidente Peña’”, aseguró AMLO.

AMLO presidente, anunció que como parte de las nuevas estrategias para mejorar la educación en el país, los padres podrían ser los encargados del presupuesto de las instituciones a través de la creación de comités escolares.

“Que vaya directo para que nos ayuden los padres de familia porque son la escuelas donde estudian sus hijos y que se encargan de construir el aula si hace falta, que se encarguen de arreglar las escuelas”, indicó AMLO.

Te puede interesar:

Padres de familia recibirán el presupuesto en escuela públicas, asegura AMLO

Horas más tarde, AMLO presidente recibió en Palacio Nacional a representantes de empresas relacionadas con la industria aeroespacial y en la construcción de trenes.

Me reuní con los representantes de las empresas globales Bombardier y Safran. Me expresaron su deseo de seguir invirtiendo en México, en la industria aeroespacial y en la construcción de trenes. ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/lf3COvILCx — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de mayo de 2019

La mañana de este martes 28 de mayo, Andrés Manuel López Obrador tomó un vuelo con destino a Tepic, Nayarit, en compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller; la aeronave presentó un problema al aterrizar, por lo que en cuanto tocó tierra, se vio obligada a despegar de nuevo, posteriormente, aterrizó sin mayor problema.

Luego del problema que presentó el avión en el que viajaba el mandatario, AMLO llegó a Nayarit en compañía de su esposa Gutiérrez Müller, en donde develaron una placa y un busto en honor la poeta.

"Todo yo soy un acto de fe.

Todo yo soy un fuego de amor.

En mi frente espaciosa lee,

mira bien en mis ojos de azor:

¡Hallarás las dos letras de fe

y las cuatro radiantes, de amor!"



En el homenaje al gran poeta Amado Nervo por su Centenario Luctuoso. https://t.co/n3FqX2Ofjp pic.twitter.com/SdMdmBBFcm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de mayo de 2019

Horas después, López Obrador participó en una sesión solemne en el Congreso de dicha entidad, donde expuso que Amada Nervo fue un gigante de la escritura y tuvo un gozo de ser reconocido en vida.

Conmemoración del Centenario Luctuoso del poeta Amado Nervo, desde Tepic, Nayarit | Gobierno de México https://t.co/xEmoF8Mk3k — Gobierno de México (@GobiernoMX) 28 de mayo de 2019

“Este día homenajeamos a un gran poeta mexicano y nos ha gusto que sus letras se sigan recordando. Un mundo sin poesía es la nada, Nervo apasionó con sus obras a muchas generaciones”, recalcó el mandatario.

Se cumplieron 100 años de la muerte de Amado Nervo — de los poetas y prosistas más notables del Siglo XX.



En su centenario luctuoso, y siempre, honramos sus palabras✨



"Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día. La paz sin la cual el pan es amargo" pic.twitter.com/seNUkYAwgQ — Gobierno de México (@GobiernoMX) 28 de mayo de 2019