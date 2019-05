¿Qué hizo AMLO presidente en el día? Resumen del 26 de mayo de 2019

Como es de costumbre, desde que asumió el poder como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acude cada fin de semana, de gira de trabajo al interior de la república.

Este domingo, AMLO estuvo en el estado de Guerrero en donde realizó un recorrido por la refinaría de Salamanca y encabezó el evento de entrega de programas de Bienestar Social.

Plan Nacional de Refinación, desde Salamanca, Guanajuato. https://t.co/WtbOkmMZ1u — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 26 de mayo de 2019

López Obrador realizó una visita a la refinería “Ingeniero Antonio Manuel Amor Ríos”, perteneciente a Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde estuvo acompañado de funcionarios y autoridades de Pemex.

Durante el recorrido, AMLO presidente dio a conocer el avance del Plan Nacional de Refinación, dicho plan incluye además de la rehabilitación de las instalaciones de Salamanca, las refinerías de Minatitlán, Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz, así como la construcción también de una refinería en Dos Bocas.

Te puede interesar:

AMLO presidente hace recorrido en refinería de Guanajuato

Para 2022 @Pemex ���� será la palanca de desarrollo nacional.



Hoy, desde Salamanca, Guanajuato, presentamos el Plan Nacional de Refinación y concluimos la supervisión de las seis refinerías de #Pemex



Vamos por la exploración y perforación de 22 campos petroleros en todo el país. pic.twitter.com/6I5KqmfC1q — Gobierno de México (@GobiernoMX) 27 de mayo de 2019

Luego de realizar un recorrido por las instalaciones, el mandatario indicó que se prevé una inversión de más de 2 mil millones de pesos para la refinería de Salamanca, por lo que reiteró que a partir de 2021, Pemex volverá a ser palanca del desarrollo del país.

“Se va a apoyar más a Pemex porque ya estoy por firmar un decreto en el que vamos a quitar a Pemex la carga fiscal, le vamos a reducir sus impuestos, porque Hacienda con todo respeto, exprimía a Pemex, entonces ahora le vamos a dejar los recursos a Pemex”, declaró AMLO desde Guanajuato.

Plan Nacional de Refinación desde la Refinería ‘Ing. Antonio Manuel Amor Ríos’, en Salamanca, Guanajuato https://t.co/Wg94xyUuRR — Gobierno de México (@GobiernoMX) 26 de mayo de 2019

Asimismo, el presidente de México, aseguró desde Guanajuato que no piensa recibir recomendaciones del extranjero, como ocurrió en las administraciones anteriores, cuando instituciones o gobiernos de otros países recomendaron distintas reforma estructurales.

Desde la refinería de Salamanca AMLO indicó, “yo les diría que esta más difícil el problema de salud que el problema educativo, porque se hizo mucha propaganda en contra de los maestros, y se veía mal la educación, de una agenda que venia del extranjero pero eso ya no rifa, como se dice, ahora es la de nosotros, la del pueblo soberano, ya no vamos a estar recibiendo recomendaciones o recetas de otras instituciones o gobiernos, no, lo que nos envían de las llamadas reformas estructurales, eso ya se va por un tubo, ahora tenemos que ver los problemas”.

Te puede interesar:

AMLO presidente manda por un "tubo" a las reformas estructurales

Garantizamos oportunidades para quienes menos tienen. Entrega de #ProgramasBienestar desde Jilotepec, Edomex https://t.co/MHL9A8AIZe — Gobierno de México (@GobiernoMX) 26 de mayo de 2019

Posteriormente, el tabasqueño se dio el tiempo de ir a comer un restaurante ubicado en el municipio de Palmillas en Queretaro, en donde pudo disfrutar de una costilla asada en la Barbacoa de Santiago.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió una fotografía del momento, en donde se le puede apreciar sonriente al lado de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle.

“No perdemos la querencia, pasamos a comer costilla asada en la Barbacoa de Santiago, en Palmillas. Aquí nos tratan bien desde antes, nos consienten”, escribió AMLO en la publicación.

Te puede interesar:

AMLO presidente explica la realidad del término “fifi”

No perdemos la querencia, pasamos a comer costilla asada en la Barbacoa de Santiago, en Palmillas. Aquí nos tratan bien desde antes, nos consienten.



Soy disciplinado, tomo mis medicinas y tengo permiso de mi cardiólogo.

¡Provechito! pic.twitter.com/BQfowYJTiL — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 26 de mayo de 2019

Como último evento antes de regresar a la Ciudad de México, AMLO presidente encabezó la entrega de Programas Integrales para el Bienestar para personas con discapacidad, jóvenes y adultos mayores, en Guanajuato.