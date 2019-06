¿Qué hizo AMLO presidente en el día? Resumen del 15 de junio de 2019

Como cada fin de semana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aprovecha el tiempo para viajar al interior de la república.

Este 15 de junio, AMLO estuvo en el estado de Chihuahua en donde encabezó una serie de eventos de entrega de los Programas de Bienestar.

Entrega de #ProgramasBienestar desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Avanzamos hacia la igualdad de oportunidades en todo el país https://t.co/T145icBK3h — Gobierno de México (@GobiernoMX) 15 de junio de 2019

Procampo

El presidente de México estuvo en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde aseguró que el programa Procampo continuará, debido a que la prioridad, es producir lo que consumimos en México, esto ante la coyuntura con Estados Unidos.

Durante su gira de trabajo por Chihuahua, al norte de México, donde se dio la entrega de Programas Integrales para el Bienestar en Ciudad Cuauhtémoc, AMLO destacó que el programa Procampo continuará, “pero lo estamos corrigiendo porque había muchos abusos”.

Trato a los migrantes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se encuentra de gira de trabajo por el estado de Chihuahua, desde aseguró que es "anticristiano rechaza al forastero”, y pidió a los ciudadanos dar un buen trato a los seres humanos si importar su lugar de origen.

Por lo que AMLO pidió buscar la unidad de los pueblos, ya que hizo un llamado para no ser vecinos distantes, sino apostar a la amistad y a la cooperación al desarrollo.

#ProgramasBienestar desde Hidalgo del Parral, Chihuahua. Es justicia social: más oportunidades para quienes menos tienen https://t.co/l0VE7t3Ofq — Gobierno de México (@GobiernoMX) 15 de junio de 2019

Llamado a Slim

Horas más tarde, AMLO encabezó la entrega de Programas de Bienestar desde Hidalgo del Parral, Chihuahua en donde convivió con la gente antes de iniciar el evento.

Te puede interesar: Edith González, la polémica amante de Santiago Creel

Durante su intervención, el tabasqueño hizo un llamado al empresario Carlos Slim para que evite el cierre de una mina en Chihuahua, pues dijo, ello conllevaría una gran pérdida de empleos.

“Los asuntos que me trataron de que están cerrando las minas y de que estás dejando sin trabajo a la gente. Desde aquí desde Paral, le hago un llamado a Carlos Slim, que tiene esa mina, para que no la cierran y no dejen sin trabajo a la gente, para que siga habiendo empleo en toda la región”, declaró AMLO.