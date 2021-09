¿Qué hacer si tu auto se inunda y cómo evitar daños en el motor?

Durante las últimas semanas las fuertes lluvias han golpeado gran parte de México provocando grandes inundaciones, las cuales llegan a deslavar cerros y causar grandes daños en viviendas, carreteras y autos.

Los vehículos son de los objetos que más se dañan durante las inundaciones por las fuertes lluvias, ante el colapso de los sistemas de drenaje y la basura que se genera diariamente por las personas.

Estas fuertes inundaciones se dan sobre todo en los bajo puentes o zonas bajas, como lo es el caso del oriente de la Ciudad de México (CDMX), así como los estados de la República como los son los del Golfo.

¿Qué hacer si nuestro auto se inunda?

Los autos pueden quedar dañados tras una inundación.

Lo que tenemos que hacer en caso de una inundación es tratar de salir de ese encharcamiento lo más rápido posible, ya que el nivel del agua puede ir creciendo hasta dejar el auto totalmente inundado o podría ser arrastrado por una corriente.,

En segundo lugar debemos de buscar una probable salida, ya sea hacia atrás o hacia delante, pero si no es posible lo que tenemos que hacer es apagar el auto, sacar nuestras cosas personales y los papeles del auto que están en la guantera, para después pedir ayuda al 911.

Posteriormente tienes que llamar al seguro y/o algún familiar o amigo para que sepa que te encuentras bien. En caso de que el auto se inunde y nuestro seguro cubra desastres naturales, podemos estar tranquilos, porque lo primero es nuestra vida y nuestra integridad física.

¿Qué pasa si mi seguro no cubre desastres?

Lo más importante es salir del vehículo.

Pero si el seguro no lo cubre o no tenemos seguro, lo primero que tenemos que hacer es apagar el auto, para que el agua no entre a la cámara de combustión, pero lo que sí tenemos que estar conscientes, es que un vehículo inundado ya no quedará como antes. Según el portal Milenio.

Tras sufrir una inundación tenemos que desarmar por completo el vehículo y poner a secar todo lo que se pueda al sol, como son alfombras vestiduras, desmontar toldo y tablero, otros instrumentos se pueden secar con aire a presión o con una aspiradora con mucha potencia.

