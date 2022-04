¿Qué es una contusión de cráneo? causa de muerte de Debanhi Escobar

La Fiscalía General de Justica de Nuevo León (FGJ-NL) confirmó que el cuerpo hallado en una cisterna en el interior de un motel en el municipio de Escobedo, pertenece a la joven Debanhi Susana Escobar y se determinó que la causa de su muerte ocurrió por contusión de cráneo.

Como te dimos a conocer en un reporte anterior de La Verdad Noticias, el cuerpo de Debanhi fue encontrado en una cisterna del Motel Nueva Castilla, ubicado en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Según las investigaciones, el establecimiento no cuenta con cámaras de seguridad, sólo de monitoreo, es decir, no eran de grabación; por lo que no fue posible obtener imágenes de la zona del día de su desaparición.

Debanhi Escobar murió por una contusión

Compartimos videocomunicado respecto del caso de la ciudadana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa. https://t.co/6FELgVysPk a través de @FacebookWatch — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 23, 2022

“Las pruebas científicas practicadas nos permiten comunicar que el cuerpo encontrado se trata de Debanhi Susana. Siendo la causa del deceso la contusión profunda de cráneo”, puntualizó la Fiscalia de Nuevo León.

Los textos Medicina Legal y Forense señalan que una contusión es producida por el impacto con un cuerpo o superficie dura, en este caso al ser en el cráneo, el brutal golpe se registró en la cabeza.

Dicho cuerpo puede ser un instrumento diseñado específicamente para lesionar o para algún otro propósito, así como partes del organismo de seres vivos. Como ya se dijo, la particularidad es que el cuerpo o superficie es de forma obtusa.

¿Qué es una contusión de cráneo?

¿Qué es una contusión de cráneo? causa de muerte de Debanhi Escobar

Las contusiones se manifiestan en el cuerpo en la forma de manchas de color rojo oscuro, debido a la sangre coagulada o extravasada que infiltra los tejidos. En el caso de una contusión de cráneo, dependiendo de la intensidad del impacto, la fuerza puede transmitirse hasta el cerebro.

En el caso de Denbanhi Escobar las investigaciones no han establecido con precisión qué objeto o superficie produjo la contusión de cráneo que le quito la vida, ni la mecánica en que esta se produjo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.