¿Qué es la Repep de la Profeco?

La Repep de la Profeco es un mecanismo para la protección de los derechos de los consumidores a no ser molestados con publicidad no deseada y su información no sea utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios, mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.

Este registro, también conocido como Registro Público para Evitar Publicidad, es administrado por Profeco, a través de la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento.

Si deseas conocer cómo puedes dejar de recibir llamadas de publicidad por medio de la Profeco, a continuación La Verdad Noticias te comparte los pasos para registrarte en el sistema así como los números pertinentes para reportar fraudes.

¿Cómo funciona la Repep de la Profeco?

Los proveedores y empresas que deseen conocer a qué números no deberán enviar publicidad por teléfono o utilizar la información de los consumidores pueden solicitar la consulta de los números telefónicos inscritos en el REPEP, realizando el pago de la tarifa que corresponda, de acuerdo a:

Las entidades que deseé consultar.

El periodo es de 6 meses o 1 año.

Podrán renovar el periodo de consulta de los números telefónicos inscritos en un lapso no mayor a 15 días naturales contados a partir del día siguiente al vencimiento del término solicitado.

Si llaman o envían mensajes de texto a números telefónicos inscritos en el REPEP, pueden ser denunciados por los consumidores y en su caso, sancionados hasta por $1’798,305.81, salvo cuando los consumidores hayan dado su consentimiento para recibirlas.

Los proveedores y terceros, a través de los cuales ofrecen sus bienes, productos o servicios, son responsables de la información de los consumidores y multas.

¿Cómo saber si estoy registrado en Repep?

Consulta de número en la Repep

Para saber si estas inscrito en este servicio deberás hacer la consulta a través del sitio web REPEP o comunicarte al teléfono del Consumidor 5568 8722 de la Ciudad de México, área metropolitana o al 800 468 8722 del interior de la República, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

¿Cuáles son los números de fraudes?

Consulta de número de fraude en la Profeco

Para conocer los números de fraudes, así como cualquier página web, perfil de redes sociales o correos electrónicos fraudulentos, la Profeco creó el Portal de Fraudes Financieros donde se puede consultar toda la información.

En este sitio web también tendrá la oportunidad de compartir su experiencia en caso de haber sido víctima o haber detectado un posible fraude, para que CONDUSEF analice el caso y se prevenga a otros usuarios del peligro. Al igual que la Repep de la Profeco, esta herramienta permite a los consumidores sufrir fraudes y salvaguardar su información personal.

