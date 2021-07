¿Qué es la CURP con homoclave?

La homoclave son los dos últimos dígitos que aparecen al final de cada clave CURP. Son dos caracteres asignados de manera aleatoria y cuya función es evitar la duplicidad de curps en personas que puedan tener los mismos datos personales y por tanto, los primeros 16 dígitos puedan ser iguales.

Tu Curp con homoclave solo la puedes conseguir desde la web oficial del gobierno. sin embargo es indispensable que conozcas que CURP y homoclave van de la mano.

Los dos dígitos que encuentras al final de tu clave única, son de los datos de la CURP más importantes; estos pueden ser un número o una letra. Gracias a la homoclave, se consigue que estas CURP que en principio serían iguales, sean diferentes.

¿Porqué la CURP tiene homoclave?

La CURP esta compuesta por diversos elementos para evitar duplicidad

La homoclave no solo la tienen aquellos cuya CURP puede ser igual a la de otro si no que todas las CURP tienen homoclave como manera preventiva para evitar este tipo de situaciones. Aunque lo que no consigue evitar es que te puedas encontrar con que tengo dos curps. Un error más habitual de lo que pensamos.

Si quieres estar seguro de que tus homoclaves de CURP son las correctas no debes utilizar las calculadoras que se pueden encontrar por internet ni calcularlo manualmente.

Estos dos dígitos son dos dígitos que se asignan por el Registro Nacional de Población (RENAPO) en el momento de sacar tu CURP y se hace de manera aleatoria. (Si se pueden calcular los 16 primeros dígitos con certeza, pero la homoclave no viene de ningún cálculo).

Lo único que sabemos de la asignación de esta homoclave es un valor de entre 0 y el 9 o la letra A para los que han nacido antes del año 2000, y una letra hasta la Z para los que han nacido después.

¿Cómo consultar CURP con homoclave en la web oficial?

1º. Visita la web https://www.gob.mx/curp/ y consultar tu curp con homoclave SEGOB a través de la pestaña “Datos personales”.

2º Introduce tus datos y dale a buscar.

3º Solo aquí obtendré mi CURP con homoclave real.

De esta manera podrás descargar e imprimir tu CURP con homoclave de manera oficial. Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, secuerda que este es un trámite gratuito. Si alguna página le propone realizar este trámite a través de un pago, no lo haga.

