¿Qué dijo Mariana Rodríguez sobre el caso de Debanhi Escobar?

Tras confirmarse que el cuerpo hallado en la cisterna del Hotel Nueva Castilla era de la joven Debanhi Escobar, el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, han salido a dar declaraciones asegurando que ellos también esperan que se esclarezca el caso y lo que en verdad pasó con la joven.

Fue a través de sus historias de Instagram que Rodriguez le pidió a la fiscalía que informe de manera oficial “que fue exactamente lo que sucedió”, así mismo le pidió que comparta un minuto a minuto, con fotos y videos, del caso.

Mariana aseguró que no puede brindar más información respecto al caso de la joven hallada muerta, pues asegura que no ha salido información oficial y que solo la Fiscalía podría revelar que fue lo que en verdad pasó.

“Creanme que soy la más interesada en que se aclare este caso de Debanhi, en que la familia tenga la verdad, pero los únicos que conocen la investigación pues es la Fiscalía“, indicó la también influencer en su historias de Instagram.

Mariana Rodríguez pidió a la fiscalía esclarecer el caso

Así mismo la “primera dama de Nuevo León” aseguró que todo el estado “merece saber la verdad”, por lo que espera que pronto se informe a la ciudadanía sobre el caso de Debanhi.

Aseguró que varios de sus seguidores le han enviado mensajes para saber si lo que pasó fue un accidente o si se trató de un asesinato, pero ella decidió no opinar al respecto, pues asegura que no tiene la información oficial.

“Esos datos no han salido de manera oficial y pues yo también estoy esperando a que la Fiscalía nos aclare si fue o no un accidente y si no, pues que se aclare y se investigue como debe de ser investigado este caso”, indicó Rodríguez.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

El cuerpo de la joven fue hallado en una cisterna

La joven desapareció la madrugada del 9 de abril tras acudir a una fiesta con dos amigas. 13 días de su desaparición el cuerpo de la joven fue encontrado en la cisterna del hotel Nueva Castilla. De acuerdo con las autoridades un golpe en la cabeza habría sido la causa de la muerte de la joven Debanhi Escobar. Ahora es la influencer Mariana Rodríguez quien ha pedido que se esclarezca el caso.

