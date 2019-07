¿Qué decía la carta de renuncia que presentó Urzúa al Gobierno de AMLO?

La renuncia del ahora ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos URzúa Macías, se da en medio de la polémica, misma que se hace más grande pues era una de los principales defensores de la Cuarta Transformación del Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Dicha renuncia, se dio a conocer en redes sociales a través de una carta que fue publicada para dar a conocer la drástica decisión de Urzúa.

La situación generó mucha especulación y los principales opositores del tabasqueño, se hicieron notar a través de sus redes sociales para generar más polémica; entre ellos, Vicente Fox Quesada, ex presidente de México.

Pero, ¿Qué decía la carta de renuncia que Urzúa presentó al Gobierno de AMLO?

En primera instancia, el documento indica: “Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política sin el suficiente sustento”.

El ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dice convencido de que toda política pública debe realizarse siempre basándose de la evidencia, siempre y cuando se cuiden los diversos efectos que la misma pueda tener y libre de todo extremismo.

“Sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.

Por si fuera poco, en la carta, Urzúa Macías, señala que se impusieron funcionarios que no tienen ningún conocimientos en la Secretaría de la que era titular.

“Aunado a ello, se resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública” asegura que lo anterior, fue motivado por personajes que tienen mucha influencia en el Gobierno en curso “con un patente conflicto de interés”.

Agradezco la oportunidad de haber podido servir a México. pic.twitter.com/aaa2cIa9uI — Carlos Urzúa (@CarlosUrzuaSHCP) 9 de julio de 2019

En 2018, durante la campaña electoral de López Obrador, Carlos Urzúa Macías, figuró como uno de los personajes clave dentro de su equipo y ante la victoria conseguida el pasado 1 de julio del mismo año, Urzúa, fungió como el puente para darle pies a los planes de Andrés Manuel con relación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte, Andrés Manuel, informó a través de su cuenta de Facebook, que aceptó la renuncia.

“No está conforme con las decisiones que estamos tomando” indicó el presidente, “aveces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias, no se puede poner vino nuevo con botellas viejas”.

En ese mismo mensaje, López Obrador, reveló el nombre de quien quedaría en el lugar de Urzúa Macías; Arturo Herrera Gutiérrez, será el responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.