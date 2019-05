“Que decepción la estrategia de AMLO”, dice Vicente Fox; redes recuerdan su pasado

En su habitual critica al presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex mandatario Vicente Fox calificó de decepcionante la estrategia del gobierno de AMLO; pero los AMLOVERS defendieron al político tabasqueño y le recordaron al ahora empresario de marihuana los muertos de su sexenio.

“Una mujer más. Quien y como va hacer la tarea que López no ha podido realizar. Cuanto riesgo corren las mujeres por el hecho de solo serlo. Que decepcion la estrategia sin plan de López. Exigimos cumplimiento de promesas en campaña.”, escribió Fox en sus redes sociales.

Los AMLOVERS le contestaron al ex presidente de México, Vicente Fox, acusándolo de mentiroso, charlatán y un “bueno para nada”.

“Pues los mexicanos también esperamos durante tu sexenio las promesas de campaña de un crecimiento anual del 7% y nada... (Y hasta llegaste a tener un crecimiento negativo…)”, escribió un usuario en redes sociales.

@VicenteFoxQue Pues los mexicanos también esperamos durante tu sexenio las promesas de campaña de un crecimiento anual del 7% y nada... (Y hasta llegaste a tener un crecimiento negativo...) pic.twitter.com/rFJtqytxgL — Mexinanzas (@mexinanzas) 30 de mayo de 2019

“El asesinato de mujeres es triste, lamentable e inaceptable, y los culpables de generar está violencia deberían estar en la cárcel, así como los delincuentes que reclutan esclavas sexuales, como la hija de un tal expresidente”, afirmó una mujer en relación a que la hija de Fox está involucrada en la sexta Nxivm.

El asesinato de mujeres es triste, lamentable e inaceptable, y los culpables de generar está violencia deberían estar en la cárcel, así como los delincuentes que reclutan esclavas sexuales, como la hija de un tal expresidente — kinich Kan Balam (@kinich_kanbalam) 30 de mayo de 2019

“Tu hija es la que victimiza a mujeres, pregúntale a ella”, escribió otra seguidora del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Ahora sí exiges FOX porque no te pusiste así con peña rata? Oye pero a mí me interesa el tema de tu hijita hablanos de ella y de tu próxima extradición ya quiero verte tras las rejas pinche parásito traidor a la patria!!!”, se lee respuesta a la critica contra AMLO.

Fox también escribió en sus redes que en el gobierno de AMLO no hay estrategia, no hay inteligencia y no hay plan.

“NUEVO RECORD. NO hay estrategia,NO hay inteligencia. NO hay plan. Más y más muertos a la cuenta de LÓPEZ. Suben 5.4% asesinatos de mujeres. Los feminicidios tuvieron un alza de 5.4 por ciento en los primeros cuatro meses de 2019 en comparación con el mismo periodo del año pasado.”, escribió.

