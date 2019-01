¡QUE GROSERO! Jaime Rodríguez "El Bronco" "mandó por un tubo" a quien le pidió ayuda

Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien es gobernador del estado de Nuevo León, fue grosero con una persona que se acercó a pedirle ayuda, pues la “mandó por un tubo”; posteriormente, “El Bronco” fue bautizado como #LordCadenita en redes sociales.

Una señora, se acercó al ex candidato presidencial y actual gobernador del estado de Nuevo León para pedirle ayuda en nombre de una persona que no puede hablar y es de la tercera edad, pero “El Bronco” contestó de una manera que nadie se esperaba.

“Vino una persona que me dio mucha tristeza” dijo la señora que se aceró al mandatario “Una persona ya grande que le faltaba un aparato y no podía hablar, me escribió, que tiene tres años que el sector salud me prometió ese aparato”

El gobernador, contestó enseguida: “¿Por qué no la apoyas tú?

“Porque no tengo dinero” dijo a señora.