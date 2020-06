Putla es un pueblo horroroso, dice Jorge Castañeda, extitular de la SRE

"Un pueblo horroroso", así fue como llamó Jorge Castañeda Gutman, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el sexenio de Vicente Fox, al municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, durante la transmisión del programa "Es Hora de Opinar" , transmitido por Foro TV, de la empresa Televisa.

En el programa que conduce Leo Zuckermann, el ex canciller mexicano calificó de “pueblo horroroso” y “arrabalero” a Putla, así como a otro municipio oaxaqueño del cual no mencionó el nombre, a propósito de la llegada de médicos cubanos para ayudar a combatir la pandemia del nuevo coronavirus en México, pues comentó que el personal de salud de México no están dispuestos a trabajaren los pueblos.

De esta manera, Castañeda Gutman recordó que su hija Javiera fue enviada a Putla para que brindara su servicio tras finalizar la carrera en la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero por ser un pueblo "horroroso" la pudieron cambiar a otro "menos horroroso".

"Los médicos cubanos ponen de alguna manera en evidencia a los (doctores) locales porque los locales no quieren irse, no puedo usar la palabra correcta, científica, pero a un pueblo con adjetivo previo arrabalero, donde por cierto, Héctor se acuerda muy bien (…) cuando (mi hija) terminó la carrera de medicina aquí en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco", dijo Jorge Castañeda.

Y agregó que "gracias a Héctor y su amistad con Diodoro (Carrasco, entonces gobernador de Oaxaca) creo que la pudimos enviar a otro pueblo, un poquitito menos horroroso, pero así que se haya ido con gran entusiasmo, no, y un cubano si va a Putla, feliz de la vida"

Es preciso señalar que tras su comentario, ninguno de los que participan en el panel de debate (Leo Zuckermann, titular de la emisión, el escritor Héctor Aguilar Camín y Javier Tello) pidió que detuviera sus denostaciones, sólo se rieron del comentario.

Lo que está mal en este video:



El clasismo patético d @JorgeGCastaneda



La risa estúpida que convalida d @leozuckermann



El cuatachismo con el poder d @aguilarcamin



El silencio sumiso del otro que ni sé cómo se llama



Nos felicito por echarlos al basurero de la historia pic.twitter.com/iu5sxgJweP — Luis Guillermo Hernández © (@luisghernan) June 25, 2020

Responde gobernador de Oaxaca

Tras las declaraciones del ex funcionario federal en la administración del panista Vicente Fox, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, invitó a que conozca el municipio de Putla y deje de lado los clasismos.

“Ex canciller Jorge Castañeda, dejando el clasismo de lado, estoy seguro que ha conocido lugares maravillosos en el mundo, pero ninguno como Oaxaca. Conozca Putla, cada pueblo es único, le aseguro que se maravillará con su cultura milenaria y riqueza en tradiciones”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter (@alejandromurat).