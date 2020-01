Pulveriza aumento al salario mínimo 2020, nuevos precios de productos de consumo popular

El incremento salarial para este 2020, prácticamente desapareció con los nuevos precios de productos.

Apenas ayer durante su primera conferencia del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no habrá reforma fiscal este 2020 y que no aumentarían impuestos y que gasolinas y energía eléctrica, solo aumentarían de acuerdo a la inflación que como se sabe fue de alrededor de un 3 por ciento, los grandes corporativos aumentaron el precio de pan, cigarros, leche, bebidas gaseosas(refrescos), etc.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), difundió los nombres de a marcas que elevaron sus productos, con lo que prácticamente queda pulverizado el 20 por ciento de incremento del salario mínimo, mismo que se determinó en 123 pesos salvo en la zona fronteriza donde se fijó entre 176 a 185 pesos.

La marca de pan Bimbo, fue una de las primeras en anunciar el incremento, pues desde diciembre pasado dio a conocer la elevación de hasta dos pesos en sus productos.

Gamesa, Modelo, Sabritas, Barcel, Nestlé, entre otras, también aplicarán el aumento de precios próximamente.

Leche y productos lácteos de marcas como Lala, Alpura y Nestlé aplicarán un ajuste de tres pesos en los próximos días.

Mientras que marcas de galletas como Gamesa tendrán una variación de entre uno y dos pesos.

En su oportunidad, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec, informó que algunos otros casos como Marinela y botanas en general, marcarán un incremento de un peso y 1.50 pesos, respectivamente.

Las bebidas gaseosas que van a tener un aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el incremento previsto será de hasta dos pesos.

Ante el ajuste del IEPS, el cual se paga por la producción y venta, algunos proveedores detallaron que el alza será de entre 5 y 6 pesos por cada cajetilla.

Montana pasó de 32 a 37 pesos, de una caja de 14 cigarros. Marlboro, de 57 a 63 pesos, por una cajetilla de 20 cigarros

Este año también hay un cambio en los costos de otros servicios y productos como:

En cuanto a gasolinas, la Magna o Regular: cambiará el precio que manejaba de 4.81 pesos por litro y pasará a 4.95 pesos, Premium: registrará un incremento de 4.06 pesos por litro a 4.18 pesos, Diésel: marcará un alza de 5.28 pesos a 5.44 pesos por litro

En relación a las bebidas alcohólicas, el alza será de 4.5% sobre el precio de la venta de estos productos, mayor al 4% de 2019.

Cabe destacar que esto no aplica para cerveza, aguamiel o pulque, debido al grado de alcohol que contienen.

En relación a las tarifas de avión por Uso Aeroportuario (TUA), la cual va integrada al precio del boleto, se incrementó a partir del 1 de enero, 1.7%. Con ello, la TUA pasó de 23.79 a 24.21 dólares en vuelos nacionales y de 45.20 a 45.98 dólares en internacionales.

En cuanto al costo de las habitaciones de hoteles, este rubro, aumento de 3 a 3.5%. Además. También intermediarios del servicio como Airbnb que tendrán que pagar una tasa del 5%. La medida busca evitar la evasión fiscal que representa una pérdidas para el erario de entre 1,000 y 2,000 millones de pesos anuales.

Los casinos se pagará un impuesto del 10% aplicado a la apuesta de cada jugador. Asimismo, se modificó en 13% el impuesto sobre la lotería, rifas, sorteos y concursos.

La tenencia esta sujeta a un modelo de tasa única del 3% sobre el valor del auto, pero solamente se considerará a los vehículos con un precio mayor a 250,000 pesos (Ariel Velázquez).